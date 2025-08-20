熱帶低壓最快周末生成　明天午後山區防較大雨勢

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周各地多雲到晴、高溫炎熱，明天午後山區留意較大雨勢。菲律賓東方海面的熱帶擾動最快周末增強為熱帶性低氣壓，直接影響台灣機率較低，但周末伴隨東風可能為台灣帶來水氣，屆時東南部及恆春半島有局部短暫雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展機會，其中，菲律賓東方海面的熱帶擾動周末到下周有機會增強為熱帶性低氣壓，預計周末通過呂宋島，往南海向西移動，為台灣帶來偏東風環境的水氣，但直接影響台灣的機率偏低。

他表示，明天天氣穩定，水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雨，山區要留意局部大雨，降雨範圍相較今天縮小，清晨中南部也有零星短暫雨。周五各地多雲到晴，恆春半島有零星短暫雨，午後山區要留意局部短暫雷陣雨。

張竣堯指出，周六、周日環境偏東風，東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。下周一至周三環境為東風伴隨水氣，花東及恆春半島有局部短暫雨，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周水氣減少，高溫顯著，各地普遍都有32至35度，明、後天大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫。

