生活 生活焦點

型男總裁上班了！林裕凱重開IG「打廣告」　粉絲數海放官方帳號

林裕凱公開IG帳號，自帶流量的他為Volvo新車打廣告。（翻攝自林裕凱IG）

▲林裕凱公開IG帳號，自帶流量的他為Volvo新車打廣告。（翻攝自林裕凱IG）

圖文／鏡週刊

被封為最帥總裁的37歲台灣Volvo國際富豪汽車代理總裁林裕凱，上個月人事消息曝光後引發各界熱議，一夕爆紅的他起初似乎還不習慣獲得大量關注，將個人社群帳號轉為私人。不過最近有網友發現，林裕凱悄悄公開了他的Instagram帳號，今（21日）稍早還發限時動態，幫自家品牌打廣告。有趣的是，林裕凱的追蹤人數比Volvo台灣的官方帳號還多出了一倍以上。

台灣Volvo國際富豪汽車上個月1號發出公告，前總裁陳立哲已於6月30日榮退卸任，出任代理總裁的是年僅37歲的數據分析總監林裕凱。林裕凱以不到40歲的年齡，出任台灣區代理總裁，不僅讓業界好奇他的來歷，他的帥氣外型也瞬間引發大票網友討論。

林裕凱一夕爆紅，但他似乎還沒準備好公開，將IG悄悄轉為私人帳號，但他其實他早就有數萬名追蹤者，有網友就將他過往的帥照透過社群轉發分享，還引用電視劇經典台詞直呼：「是我先看到的！」對於引發輿論話題，林裕凱僅低調發文表示：「不分享，也不討論」、「感謝你的合作」。

在沉寂一個多月後，網友發現林裕凱已悄悄重新公開自己的個人Instagram，但內容已大幅調整，據悉原先有上百則貼文，如今版面上只剩下8張生活照，最新一則日期停留在2024年8月6日，被認為應該是已經重新整理過。

林裕凱在爆紅後沉寂一個多月，近日悄悄公開IG。（翻攝自林裕凱IG）

▲林裕凱在爆紅後沉寂一個多月，近日悄悄公開IG。（翻攝自林裕凱IG）

今下午林裕凱在限動轉發了來自Volvo台灣官方帳號的Reels短影音，身為總裁他很盡責地幫自家新車打廣告，而這似乎相當合情合理，因為他的追蹤人數高達10.5萬人，遠遠超過Volvo台灣官方帳號的4.4萬人，總裁自帶流量，成為品牌的最佳代言。

Volvo台灣官方帳號的粉絲人數不到林裕凱的一半。（翻攝自Volvo台灣IＧ）

▲Volvo台灣官方帳號的粉絲人數不到林裕凱的一半。（翻攝自Volvo台灣IＧ）


更多鏡週刊報導
高顏值Volvo總裁林裕凱爆紅　IG帥照被瘋傳！打破沉默回應了
吃鍋遇到料理鼠王！客人驚喊「快來抓」　衛生局出手開罰、肉多多道歉：整桌免單
女星私帳曬女兒翻車！超市舔商品遭炎上　她發文「超迂迴」說明再挨批

08/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

林裕凱鏡週刊

