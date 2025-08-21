　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南「14片櫛瓜賣880元」獲必比登推薦　網揶揄：貴得有理？

今年入選名餐廳中的「牛五蔵」先前才因無菜單「14片櫛瓜要價880元」引發爭議。（翻攝自Threads）

▲今年入選名餐廳中的「牛五蔵」先前才因無菜單「14片櫛瓜要價880元」引發爭議。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

2025台灣米其林指南（Michelin Guide Taiwan 2025）於昨（19日）完整名單出爐，共有53家餐廳獲得星級肯定，不過擁有美食之都的台南已連續4年「掛零」。對此，網紅「台南式 Tainan Style」直言，「台南人從來就沒在岔曉（台語）什麼米其林或別人的名單的」。

擁有「美食之都」美譽的台南納入評選城市已邁入第4年，再次槓龜仍掛零，但仍有30間店獲「必比登推薦」，顯示當地小吃仍是最大亮點。對此，擁有43萬粉絲的臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文坦言，名單公布歸公布，「台南人從來就沒在岔曉什麼米其林或別人的名單的。」

台南式 Tainan Style也表示，台南其實也有一些比較精緻的餐廳很努力的在爭取米其林這一塊，雖然還有一段距離，但應該未來會有機會。

值得關注的是，今年入選名餐廳中的「牛五蔵」，先前才因無菜單「14片櫛瓜要價880元」引發爭議，業者事後提油救火的道歉，則再度引爆網友怒火，針對消費爭議，當時台南市消保官也前往稽查，並要求業者不論定價都必須透明化菜單價格訊息。

如今「牛五蔵」獲米其林必比登推薦，讓不少網友揶揄，「原來櫛瓜貴得有理」、「這就是傳說中的米其林認證櫛瓜」、「鄉下人吃不懂別來吵」、「真的盤子」。


