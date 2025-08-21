　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明年度總預算歲出3兆350億　賴清德PO出5張圖一次看懂施政重點

▲▼針對明年度總預算，賴清德透過圖卡說明施政重點。（圖／賴清德臉書）

▲針對明年度總預算，賴清德透過圖卡說明施政重點。（圖／賴清德臉書，下同）

記者陶本和／台北報導

行政院完成「115年度中央政府總預算案」的籌編作業，歲出3兆350億，較114年度增加1100億，再創新高，並於21日上午於行政院院會通過。總統賴清德透過社群媒體分享5張圖卡，說明這次總預算規劃的施政重點。

賴清德表示，明年度的總預算，面臨新版財劃法通過後，中央財源大幅縮水的挑戰，而當前，台美關稅談判也仍在進行中；在嚴峻的國內外情勢下，明年的中央政府總預算案，一方面嚴守財政紀律，一方面落實照顧人民的承諾，依然編出有亮點的預算，非常不簡單。

針對明年度的預算，賴清德列出各大重點：第一、嚴守財政紀律：在多重挑戰下，努力維護財政紀律，同時為國人減輕經濟負擔。

賴清德說，115年度歲入編列2兆8,623億元，因為新版財劃法影響，較今年大幅減少3,025億元，歲出編列3兆350億元，歲入歲出相抵差短、連同債務還本，再加上執行中的國防特別預算，以及丹娜絲颱風特別預算，供需舉借債務4,000億元。

賴清德表示，這讓總預算的籌編任務非常艱鉅，但為了讓國家財政永續發展，我們必須進行整體調節，預估到明年底，累計債務占前3年度GDP平均數維持在26.5%，仍是維持在低點、努力維持財政紀律。

賴清德強調，同時每人「基本生活費」扣除額，將比今年再調高3千元，長照特別扣除額也將調高50％、到18萬元，無論是單身青年、四口之家，或是三代同堂，在明年繳稅時，都能減輕負擔。

▲▼針對明年度總預算，賴清德透過圖卡說明施政重點。（圖／賴清德臉書）

第二個重點，賴清德說，是堅定強化國防：國防預算占GDP超過3.3%，充分展現台灣提升自我防衛的決心！他說，為確保國家安全，維護區域的和平與穩定，115年度國防部主管預算比今年度約增加20.1%，同時，加計其他特別預算及基金，按照北約標準，國防預算合計共9,495億元，已達GDP的3.32%，向世界展現，台灣積極提升自我防衛能力的決心。

第三，賴清德表示，要精進社福保障：持續落實健康台灣願景。他表示，持續提升國人的健康，衛福部主管預算較今年增加203億元；同時，「百億癌症新藥基金」經過連續兩年的預算挹注，也已經達成。

賴清德指出，長照3.0正式上路，預算增幅達將近25%！將會擴大服務對象、增加據點內容，達成健康與在地老化、安寧善終的願景。未來入住機構式的長照補助，也將從每個月1萬元，提高到1萬5千元，落實「國家希望工程」的政見承諾。

▲▼針對明年度總預算，賴清德透過圖卡說明施政重點。（圖／賴清德臉書）

▲▼針對明年度總預算，賴清德透過圖卡說明施政重點。（圖／賴清德臉書）

第四，賴清德表示，要積極發展產業新亮點：擴大發展五大信賴產業、AI新十大建設。五大信賴產業將增加66億元的投注，AI新十大建設，更是大幅提升85%的預算，讓台灣持續成為國際產業變局中的重要角色，站穩全球供應鏈的關鍵地位。

賴清德表示，因應台美對等關稅變數衝擊產業和經濟，「中小微企業多元振興發展計畫」預算也將在明年約增加5.3%，提供中小微企業更大的支持。

最後，賴清德說，要全力挺台灣、強化整體社會韌性：治水、打詐、運動與均衡台灣再升級。他說，為保障民眾生命財產安全，115年度的整體治水經費，總共達到537億元，大增52.4%！包括縣市管轄河川及排水整體改善計畫、增列農田水利跨域整合永續發展計畫等，希望逐步降低各縣市淹水風險，提升台灣因應氣候變遷的韌性。

賴清德表示，要更有效打擊詐欺犯罪，精進加強打詐，守護國人財產安全；明年，整體打詐預算相較於今年度，再大幅提升約26.5%。

另外，賴清德提到，下個月即將成立「運動部」，明年的體育經費大幅增加40.9%！要落實「讓運動成為日常，以運動壯大台灣」的目標。

▲▼針對明年度總預算，賴清德透過圖卡說明施政重點。（圖／賴清德臉書）

同時，賴清德說，政府也要大力推動均衡台灣重大建設，預算提升438億元，將以近3,000億元的規模，促進區域的均衡發展。他相信，透過這些重大政策的預算落實，在財政紀律與照顧人民的原則下，達成強國防、保社福、產業升級、均衡台灣的目標，讓人民生活平安快樂、百工百業順利發展。

他強調，預算之目的在於落實政策；預算，也在回應民意的殷切期盼。除了期勉行政團隊，在8月底前送請立法院審議；更重要的是，務必發揮整體團隊的溝通力與協商力。從首長做起，以最簡單、最通俗的語言，使用最便利的傳播途徑，向立委溝通，向社會大眾說明，爭取最大的支持。

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明年國防預算9495億逾GDP 3%　吳宗憲：支持把錢花在有利國家武器上

明年國防預算9495億逾GDP 3%　吳宗憲：支持把錢花在有利國家武器上

行政院今（21日）拍板115年中央政府總預算案，其中國防預算共9495億，達GDP 3.32%。對此，國民黨立委吳宗憲今表示，國家該花的錢，就要大膽地讓他花，而不該花的一毛錢，都不要讓他浪費；國防一定要最強化，把買垃圾武器的錢，集中把它拿來買對保護台灣有效的武器上面，「那這個部分我強烈的支持」。

總預算未含志願役加薪　徐巧芯批卓榮泰打臉賴清德：100%讓軍人寒心

總預算未含志願役加薪　徐巧芯批卓榮泰打臉賴清德：100%讓軍人寒心

徐國勇接任黨秘書長　陳水扁讚「鐵三角」：信賴卓體制榮勇國泰

徐國勇接任黨秘書長　陳水扁讚「鐵三角」：信賴卓體制榮勇國泰

明年度中央政府總預算案　綠黨團籲：在野理性監督不要重蹈覆轍

明年度中央政府總預算案　綠黨團籲：在野理性監督不要重蹈覆轍

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

726大罷免槓龜如「8級政治強震」　游盈隆曝綠營真正問題

關鍵字：

賴清德總預算

