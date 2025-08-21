減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

▲行政院長卓榮泰出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（21日）討論通過115年度中央政府總預算案，歲入編列2兆8623億、歲出編列3兆350億。院長卓榮泰表示，為增加民眾家庭可支配所得，政府減稅減負擔，明年起租屋青年所得在新台幣62.6萬元以下、4口家庭年所得在164.1萬以下，以及三代同堂年所得在212.4萬元以下，都免繳綜合所得稅。

卓榮泰說，除預算推動國家前進外，也推出減稅減負擔的措施，增加家戶可支配所得。他舉例，未來申報綜合所得稅時，基本生活費免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額都提高，課稅的級距金額也上調。

卓榮泰接著提到，對於育兒家庭也增加幼兒特別扣除額，租屋族的租金支出也加大扣除金額，改列特別扣除額，讓家戶可支配所得都能大量增加。

卓榮泰舉例，明年起，每人的基本生活費會比今年再調高3000元，長照的特別扣除額也會調高50%到一年18萬，完成立法後就可以適用。

另外，加上今年在申報所得時，減稅大政策，明年開始，租屋居住的青年朋友們，所得在62.6萬以下，四口家庭年所得在164.1萬以下，以及三代同堂年所得在212.4萬以下，都免繳所得稅，減稅減負擔，讓所有可支配所得可以增加，增加家庭支配的應用。