快訊／高雄男泡24hrs漫畫店6天！逾時叫不醒　陳屍包廂死亡多時

▲高雄男子猝死漫畫店 。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（21）日發生一起驚悚死亡案！一名男子蝸居在24小時漫畫店，店員發現男子已久久未起身，叫喚都沒有回應，才發現他已氣絕多時。警方獲報後到場調查，發現男子是在15日進到漫畫店就未曾離開，店家表示，男子在19日凌晨曾向店員最後一次續時，由於是常客，店員今天上午8時許，才前往包廂詢問是否還要續時，發現男子都沒有回應，這才發現男子已明顯死亡。

警方初步勘驗，判斷男子疑身體不適猝逝，不過死亡原因有待進一步調查。