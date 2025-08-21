　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／高雄男泡24hrs漫畫店6天！逾時叫不醒　陳屍包廂死亡多時

▲▼急診,救護車,高雄快訊,高雄救護車,高雄意外,高雄突發,醫學中心,高雄榮總 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄男子猝死漫畫店 。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今（21）日發生一起驚悚死亡案！一名男子蝸居在24小時漫畫店，店員發現男子已久久未起身，叫喚都沒有回應，才發現他已氣絕多時。警方獲報後到場調查，發現男子是在15日進到漫畫店就未曾離開，店家表示，男子在19日凌晨曾向店員最後一次續時，由於是常客，店員今天上午8時許，才前往包廂詢問是否還要續時，發現男子都沒有回應，這才發現男子已明顯死亡。

警方初步勘驗，判斷男子疑身體不適猝逝，不過死亡原因有待進一步調查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆料翻車！　侯漢廷向郭智輝鄭重道歉
百萬YTR金針菇證實暫離台灣！　目的地曝
總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲
獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　黑歷史曝
快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要5千萬
梗圖未更正！ 　國民黨團不忍了：今天將提告
安心亞脫了！　比基尼超辣身材震撼萬人
明晚鬼門開！22禁忌曝　「3生肖3星座」當心易卡陰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄機車路口高速撞賓士！零件噴飛騎士噴飛重摔　恐怖畫面曝

獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　感冒藥變安毒黑歷史曝

211kg過期頂級和牛照樣賣！22客人吃下肚　御帝燒肉無良老闆起訴

快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要分5千萬財產

山友玉山東峰遭雷擊！多處燙傷頭破見骨　救難人員14小時背下山

醉漢隨機攻擊！女遭玉米罐狠砸頭...居民超害怕　恐怖兇器曝光

恍神男自撞台62線護欄！車頭爛毀衝邊坡　21歲駕駛幸運輕傷

中風婦沒飯吃竟是看護落跑「還把鑰匙偷走」　判刑9月後驅逐出境

撿到背包花光現金丟垃圾車　他只賠3千元下場曝光

快訊／宜蘭頭城山區驚見屍體！20多歲男遭活活打死　7嫌疑新竹犯案

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

高雄機車路口高速撞賓士！零件噴飛騎士噴飛重摔　恐怖畫面曝

獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　感冒藥變安毒黑歷史曝

211kg過期頂級和牛照樣賣！22客人吃下肚　御帝燒肉無良老闆起訴

快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要分5千萬財產

山友玉山東峰遭雷擊！多處燙傷頭破見骨　救難人員14小時背下山

醉漢隨機攻擊！女遭玉米罐狠砸頭...居民超害怕　恐怖兇器曝光

恍神男自撞台62線護欄！車頭爛毀衝邊坡　21歲駕駛幸運輕傷

中風婦沒飯吃竟是看護落跑「還把鑰匙偷走」　判刑9月後驅逐出境

撿到背包花光現金丟垃圾車　他只賠3千元下場曝光

快訊／宜蘭頭城山區驚見屍體！20多歲男遭活活打死　7嫌疑新竹犯案

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

陸劇男星遭瘋傳「男男緊抱」照！工作室告CP粉登熱搜…他被指忘本

高雄機車路口高速撞賓士！零件噴飛騎士噴飛重摔　恐怖畫面曝

26歲百萬網紅「孕初期麻醉整形」雙胞胎流產！　胎兒發育異常急動手術

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

【法院外揍人】美髮師痛毆5億高中生案夏朝源下場慘了

社會熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

中壢大江購物中心驚見梅花鹿　網喊神獸

桃機爆3起逃竄事件！1人猛打海關臉部

鬆獅蜥裝箱寄到台灣超商！店員見「活體亂竄」傻眼

醫師娘離奇燒死「胃有藥」　高大成再揭2疑點

富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

獨／空姐媳拒繳房貸　婆婆背債631萬崩潰怒告

賊穿軍服闖飲料店偷走1.8萬　陸軍回應了

即／泡漫畫店6天！高雄男猝死

更多熱門

相關新聞

距台積電僅2站　R20聯開案動土總銷上看百億

距台積電僅2站　R20聯開案動土總銷上看百億

台積電4月舉行高雄廠2奈米擴產典禮，完工後將形成全球最大先進製程製造基地。而距離台積電僅2站的捷運R20站聯合開發案21日動土，總銷金額100億元，預計最快明年329檔期開賣，預估開價站上4字頭。信義房屋專家表示，近期買家觀望，陷入價格拉鋸。

婦人被假檢警詐騙！　警成功阻止

婦人被假檢警詐騙！　警成功阻止

甲仙關山橋驚見「200m堰塞湖」

甲仙關山橋驚見「200m堰塞湖」

高雄女騎士衝巷口　慘遭撞斷右手

高雄女騎士衝巷口　慘遭撞斷右手

從新竹偷到高雄！大盜「闖社區隨機開車門」行竊

從新竹偷到高雄！大盜「闖社區隨機開車門」行竊

關鍵字：

高雄漫畫店

讀者迴響

熱門新聞

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面