國防預算9495億納防衛靭性軍購項目　年增率22.9%

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（21日）通過115年度總預算，國防總預算達到9495億，對比114年度，年增率達22.9%，當中包括1868億特別預算，包含新式戰機採購399億、海空戰力提升計畫採購293億以及海巡署特別預算76億，國防部編列的1100億國土安全韌性特別預算、防衛韌性特別預算。其中，防衛韌性特別預算就是外界俗稱的「軍購特別預算」。

新的計算方法來看，明年國防支出9495億，是否高於社福支出？可以說明年總預算支出是最大項目？主計總處公務預算處長許永議說明，115年度社福支出是8318億，國防支出總預算是6973億，是小於社福支出，因為還有包括特別預算、基金部分，範圍不一樣。

針對國防預算支出相比去年度，年增率多少？國防部主計局長謝其賢說，明年度國防預算9495億，照這基準回算114年的話，是增加1760億，114年度相同基準占GDP比例是2.82%，增加0.5個百分點，年增率為22.9%。

另外，明年度的國防特別預算共編列1868億，比114年增加959億。其中，新式戰機採購399億、海空戰力提升計畫採購293億；此外，明年度編列特別預算為1176億元。

針對1176億元的特別預算，國防部主計局長謝其賢說，包含三個特別預算，海巡署特別預算76億，剩下1100億是國防部所編的，國土安全韌性特別預算、防衛韌性特別預算。防衛韌性特別預算已在8月8日送行政院，目前正在審查中。

至於防衛韌性特別預算，是否就是外界俗稱的軍購特別預算？謝其賢證實，條例名稱是「防衛韌性特別預算」；至於各年分年編列的額度，因為目前還在行政院審查中，所以有關明年度詳細編列情形，必須等到行政院審定後，會在適當時機會對外界說明。

另外，外傳軍購特別預算規模可能分7年編列、規模達新台幣7000億，謝其賢重申，在政院還沒審定前，包括分年額度與總額上限都無法說明，待審定後會由國防部在適當時機對外界說明。行政院發言人李慧芝也表示，軍購特別條例已經排入審查程序，若定案會適時說明。