總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（21日）通過115年度總預算，針對立法院在今年1月通過警消退休條例增加退休所得替代率、6月通過軍人待遇條例修正案，行政院長卓榮泰說，考量不同公務員身份之間的公平性、衡平性，「在這次預算的編列中，並未將這兩項爭議性的預算編列進去」，且在送出總預算時，也會同時針對這兩項提出釋憲。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率，應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者替代率43.25%，最高增至36年替代率80%。此外，6月時，也三讀通過軍人待遇條例修正案，增加志願役、義務役待遇。

針對軍人待遇調整與警消退休條例，卓榮泰提到，政府照顧軍警消不遺餘力，國軍待遇經過總統核定的部分，今年追加預算已編列，明年同樣如實編列。

卓榮泰指出，政府對軍警消的照顧不遺餘力，也持續提升相關福利跟相關機制，中央政府必須考量各個不同公務員身份之間的公平性、衡平性，驟然大幅增加某一類公務人員的待遇，會喪失這樣的公平與衡平，「因此必須向國人報告，在這次預算的編列中，並未將這兩項爭議性的預算編列進去」。

「我們在送出這份中央政府總預算的時候，也會同時針對這兩項提出釋憲。」卓榮泰指出，這是憲法救濟權利跟方式的一種。未來，視釋憲結果進行必要調整，且有必要時也會追溯補回。