生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

▲▼新竹都城隍廟。（圖／記者湯興漢攝）

▲周五晚鬼月開，許多人會拜拜求平安。圖為新竹都城隍廟。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

周五深夜11時（農曆7月1日子時）鬼門開，清水孟國際塔羅小孟老師分享鬼月22項禁忌，像夜晚不要曬衣服，不宜說「死」字，以免惹怒好兄弟；另外，生肖屬「鼠、蛇、猴」以及射手座、水瓶座、天蠍座容易卡到陰，當心有劫數。

►農曆7月22項禁忌

1、不宜游泳

相傳跳水死的好兄弟倘若有冤屈，會因為無法轉世輪迴而找替身，也就是俗稱的「抓交替」。

2、不宜看屋齡30年以上老房

相傳往生者會在鬼月回到以前居住過的住家徘徊，倘若八字較輕，容易沖煞感冒。

3、避免半夜到醫院

相傳往生者死前較多記憶在醫院，若後代家裡沒有供奉祖先，往生者回不了家就容易在醫院徘徊。

4、避免傍晚到廟旁走動

相傳眾多枉死的好兄弟，因為找不到地方申冤，就會找廟宇神明協助，於是廟宇周圍會有較多好兄弟，因此一般宮廟鬼月期間不辦事。

5、鬼月不可直呼「好兄弟」為「鬼」

6、鬼月夜晚不宜曬衣服

相傳好兄弟找不到地方去，會依附在潮濕的衣服裡。

▼鬼月夜晚不宜曬衣服。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲▼曬衣服,晾衣服,洗衣服,後陽台,做家事。（圖／記者鄺郁庭攝）

7、鬼月不宜持咒（念咒）

相傳鬼月持咒容易招來更多好兄弟聽經，倘若所持的是具有「驅邪功效咒語」，則容易傷害到好兄弟。

8、半夜不宜大吼大叫

如果鬼月大吼大叫，容易驚嚇到好兄弟，導致睡眠品質變差。

9、鬼月不宜隨意拍打前方人的肩膀

相傳鬼月拍打前方人的肩膀會嚇到人，導致前方人魂魄不穩，易招好兄弟入侵而失神。

10、鬼月晚上不宜吹口哨

吹口哨音頻趨近陰間頻率，比較容易召喚好兄弟。

11、鬼月半夜不宜點檀香或薰香

香氣裊裊會吸引好兄弟前來環繞。

12、鬼月切莫拜陰廟

鬼月的陰廟會顯得更陰，因此八字太輕者在鬼月拜陰廟容易撞鬼。

13、鬼月不宜在山間、空曠地拍照

近期相機畫素越來越清晰，容易在鬼月捕捉到好兄弟的影子。

14、鬼月不宜一直說「死」這個字，以免惹怒好兄弟

15、鬼月不宜玩試膽大會

喜歡冒險的年輕人喜愛在鬼月玩試膽大會、碟仙、筆仙等，當心請神容易送神難。

16、鬼月半夜時切莫撥打13個7或0，以免接通的是往生者

17、鬼月半夜看鬼片，當心好兄弟一起陪看

18、鬼月參加中元普渡切莫罵髒話

當心好兄弟在吃飯時不小心惹怒祂們，那就不好了。

▼中元普渡。（圖／資料照）

▲中元普渡,普渡拜拜,法會,祭祀法會。（圖／記者林世文攝）

19、鬼月到旅館時記得放包艾草粉或鼠尾草，有助於一夜好眠

20、鬼月動刀，儘量選擇白天對身體較好

21、鬼月搬家入厝，儘量挑選正中午對運勢較好

22、鬼月娶親，儘量避免傍晚放鞭炮，以免夫妻失和

▼許多人農曆7月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

►鬼月易卡陰3生肖、3星座

易卡陰生肖：鼠、蛇

老鼠跟蛇較易卡到陰，因都是夜行性的動物，只有晚上才會出來活動覓食，所以比較喜歡陰暗潮濕的地方，這樣子的習性自然就容易吸收到夜間的穢氣，就會被煞到、卡到。加上老鼠與蛇都喜歡洞穴與濕地，因此天生就帶一點陰氣。

建議你們鬼月要當心，不要去一些海邊、河邊、山上，若一定要去，可攜帶艾草、樹葉或紅包袋。

易卡陰生肖：猴

以你們在動物的屬性來說，你們所在的地方都屬於樹林茂密的地方，在風水學上來說，樹林茂密的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此在鬼月易生病感冒、身體不適，務必要避開一些比較茂密的樹林跟榕樹。

易卡陰第三名：射手座

你們很喜愛自由跟愛冒險，尤其也喜歡旅遊，有一些神經比較大條的射手座，對於一些鬼神的禁忌都不是很在乎，也不太講究，更不懂得保護自己，往往在外面卡到一大堆比較陰的，而不自知，等到自己有感覺時，通常都已經被卡很久了，鬼月招惹好兄弟的機會提高。

建議出門在外可以準備艾草淨化磁場，若是要出國的朋友一定要了解當地的民俗風情，入住飯店也要謹慎挑選，要選評價好、口碑佳的，千萬不要貪小便宜，去選擇一些不知名的地方，才能躲過好兄弟造訪。

易卡陰第二名：水瓶座

水瓶座天生就是個好奇寶寶，對新鮮的事物很好奇，往往也會做出一些脫序的行為。加上水瓶座有著怪咖的個性，好奇又愛玩又害怕，往往不經意就會得罪了鬼神還不知道，容易被好兄弟卡到惡整機會很高。

建議水瓶座朋友，好奇心反而會害死你哦，尤其在鬼月還是持有一顆敬畏的心，收斂一下自己愛玩的個性，避免好兄弟的騷擾。

易卡陰第一名：天蠍座

天蠍座的人感應力很強，在個性方面自己也很容易神經兮兮，有時候會疑神疑鬼。加上本身的磁場也容易與好兄弟有連結，所以在鬼月會容易撞到一些不乾淨的東西，卡到陰的機率滿高的。

建議如果不想被髒東西跟著，不要深夜還在外面遊蕩，也不要出入不良場所，尤其是溪邊與森林茂密的地方。有空可以去廟裡走，那卡到陰的風險就可以降低，那廟也不要去一些陰廟，要去比較陽氣的廟，會對你比較好。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

