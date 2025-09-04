　
你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

▲▼心理測驗,愛情,財富,工作,外表。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲心理測驗趣味揭密！直覺選擇一眼看到的圖案，帶你探索內心深處隱藏的SOS訊號。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在日常生活中，我們或多或少都會有些壓力與不安，但往往難以意識到內心真正的困境。日本網站《TRILL》的心理測驗透過直覺選圖來測出你潛意識中隱藏的心靈SOS。究竟你是渴望依靠的戀人、對金錢有不安，還是厭倦了工作，或是追求更美的自己，快來一起玩看看吧！

Q：這張插畫中，你最先看到的是什麼？

▲▼心理測驗,愛情,財富,工作,外表。（圖／翻攝自心測官網）

A、愛心
B、錢包
C、電腦
D、玫瑰花

選好了嗎？往下看解答！

A、愛心：「我想要一個可以依靠的戀人！」

選擇愛心的你，重視愛與連結，對人特別溫柔。你習慣照顧周遭的人，卻常常忽略自己內心的孤單。此刻，你的心正在悄悄喊著：「我想要一個能依靠的戀人！」

依賴或傾訴並不是任性，而是建立真實親密關係的重要一環。勇敢說出內心需求，你會發現愛與支持就在你身邊，讓你的心慢慢變得更輕盈。

B、錢包：「我好擔心錢不夠！」

選擇錢包的你，做事一向踏實有計劃，但強烈的責任感容易讓自己壓力過大。現在，你的心裡其實正閃著紅燈：「錢不夠用！」

生活與未來的金錢焦慮可能正在困擾你。試著重新檢視收支，或找值得信任的人聊聊，能幫助你減輕壓力。像是在喜歡的咖啡廳打開記帳APP、或參加小型理財講座，都能帶來安心感。每一步行動，都是邁向更穩定未來的開始。

C、電腦：「我真的好厭倦現在的工作！」

選擇電腦的你，頭腦靈活、追求效率，但長期努力卻讓動力逐漸消耗。其實，你的心正在大喊：「我真的受不了現在的工作了！」

給自己一些喘息空間吧！不妨安排短暫的假期、或嘗試新課程來充電。在安靜的咖啡廳寫下想法，甚至只是看看求職網站，都能幫你找到新方向。請相信，你的才能一定能在更適合的舞台上大放異彩。

D、玫瑰花：「我想要變得更美！」

選擇玫瑰花的你，對美有高度敏感與追求，總是努力提升自己。然而過高的理想，可能讓你在不知不覺中感到疲憊。你的心其實正在呼喊：「我想要變得更美！」

記得，美不是和別人比較，而是每天比昨天的自己再進步一點。養成對著鏡子稱讚自己的習慣，吃讓心情愉快的食物，或確保充足的睡眠，都是由內而外的美麗關鍵。別急著一次完美，讓自己像花瓣般慢慢綻放，你的光芒將更加動人。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

你想要愛情還是財富？超準心測揭開你心裡隱藏最深的SOS

台積電在晶片產業領先全球，員工福利也讓人羨慕，是不少人擠破頭想進的企業之一。有網友表示，弟弟是中正大學電機系碩士，畢業後履歷「只投台積電」，3年半來未接到面試，仍堅持「一定要進台積」。眼見即將邁入第4年，父母與他都憂心弟弟的人生停滯，讓他很苦惱，話題引發討論。

揭露12星座最深層的戀愛恐懼！

嫌妻子膚色太黑　男騙擦「美白藥」潑酸殺人

打工人都在學的皇室級處事法！

關鍵字：

心理測驗愛情財富工作外表

