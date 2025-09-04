　
生活

弟堅持「非台積電不進」待業3年半　過來人點破愣：找藉口？

▲▼台積電高雄廠,楠梓產業園區,晶圓二十二廠,2奈米先進製程。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，員工福利也讓人羨慕，是不少人擠破頭想進的企業之一。有網友表示，弟弟是中正大學電機系碩士，畢業後履歷「只投台積電」，3年半來未接到面試，仍堅持「一定要進台積」。眼見即將邁入第4年，父母與他都憂心弟弟的人生停滯，讓他很苦惱，話題引發討論。

原PO在Dcard表示，弟弟畢業後一心想進台積電，然而屢投履歷卻未獲面試邀約，加上家中經濟尚可，父母體諒弟弟讀書辛苦，因此沒有逼迫負擔學貸與家計，盼他早日找到方向。他說，家裡不期望弟弟成為搖錢樹，只希望有正常生活，能在一定年紀步入正軌。

可令家人苦惱的是，弟弟始終不肯退而求其次，轉其他科技業，只鎖定台積電單一選項，導致長期待業，明年就要滿第4年了。原PO說，爸媽不會跟弟弟計較家裡花費，也會給零用錢，但他覺得也不能一直這樣下去，真的不知如何是好。

貼文引發討論，「待業越久越沒機會進去，建議去投2、3線慢慢跳吧」、「台積電面試除了跟主管面談，會做人格性向測驗，在至少2次面試HR或主管面談中詢問的問題，也可以知道你適不適合待在台積電，並不是每個人都適合進台積電」、「如果沒有經歷，可能就是學校問題，或是履歷包裝問題。」

也有網友質疑，「他電機系畢業 ，應該有好幾個同學在裡面，如果他這麼想進，兩三年前大徵才，同學幫忙推給自己老闆一下，再加他面試的時候表現正常的話，應該不會進不去」、「有試過調整履歷嗎？自傳、關鍵字、專案、證照之類的，不然感覺像是不想工作，只是在找藉口」、「該不會是想在家當米蟲，用台積當藉口吧」、「也許就是想進去台積電的RD部門？」

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

家族企業「大嫂」掏空2.7億！　檢調11路搜索
獨／別人女兒死不完！害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢
快訊／北市警局組長被帶走！
快訊／高雄女腐屍解剖結果出爐！
江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？
德媒狠批台灣交通死亡「比911恐攻還多」　交通部回應
德媒警告遊客來台要三思　觀光署：泰國交通比台灣差多了

當沖輒到漲停！60k上班族慘賠21萬：徹底崩了

當沖輒到漲停！60k上班族慘賠21萬：徹底崩了

投資理財必須量力而為，一位月薪約6萬的上班族表示，平常有小買股票，最近被貪欲沖昏頭，玩當沖做空金居，結果一路被嘎到漲停，計入補券與拋售費用，總損失達21萬多塊。他坦言，這筆錢是家中約3.5個月收入，崩潰自責不已，貼文引發討論。

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點解釋「美國真實目的」

台積電南京廠VEU被撤銷！他3點解釋「美國真實目的」

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

川普虎視眈眈台積電　卓榮泰：台積電100%不會變美積電

超商冷知識！店員曝「制服阿姨買菸」藏玄機

超商冷知識！店員曝「制服阿姨買菸」藏玄機

關鍵字：

台積電求職工作科技業Dcard

讀者迴響

