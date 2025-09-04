弟堅持「非台積電不進」待業3年半　過來人點破愣：找藉口？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電在晶片產業領先全球，員工福利也讓人羨慕，是不少人擠破頭想進的企業之一。有網友表示，弟弟是中正大學電機系碩士，畢業後履歷「只投台積電」，3年半來未接到面試，仍堅持「一定要進台積」。眼見即將邁入第4年，父母與他都憂心弟弟的人生停滯，讓他很苦惱，話題引發討論。

原PO在Dcard表示，弟弟畢業後一心想進台積電，然而屢投履歷卻未獲面試邀約，加上家中經濟尚可，父母體諒弟弟讀書辛苦，因此沒有逼迫負擔學貸與家計，盼他早日找到方向。他說，家裡不期望弟弟成為搖錢樹，只希望有正常生活，能在一定年紀步入正軌。

可令家人苦惱的是，弟弟始終不肯退而求其次，轉其他科技業，只鎖定台積電單一選項，導致長期待業，明年就要滿第4年了。原PO說，爸媽不會跟弟弟計較家裡花費，也會給零用錢，但他覺得也不能一直這樣下去，真的不知如何是好。

貼文引發討論，「待業越久越沒機會進去，建議去投2、3線慢慢跳吧」、「台積電面試除了跟主管面談，會做人格性向測驗，在至少2次面試HR或主管面談中詢問的問題，也可以知道你適不適合待在台積電，並不是每個人都適合進台積電」、「如果沒有經歷，可能就是學校問題，或是履歷包裝問題。」

也有網友質疑，「他電機系畢業 ，應該有好幾個同學在裡面，如果他這麼想進，兩三年前大徵才，同學幫忙推給自己老闆一下，再加他面試的時候表現正常的話，應該不會進不去」、「有試過調整履歷嗎？自傳、關鍵字、專案、證照之類的，不然感覺像是不想工作，只是在找藉口」、「該不會是想在家當米蟲，用台積當藉口吧」、「也許就是想進去台積電的RD部門？」