您的餐點飛來了！外送員送餐「直接砸牆上」　女客理論反遭恐嚇

▲女子叫外送，結果咖哩飯被外送員砸到牆上。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

新北市新莊區19日下午發生外送糾紛，一名女子點的咖哩飯，竟被外送員直接從樓梯間甩向牆壁後掉落在地。餐點全毀不說，對方還情緒失控與女子爭執，甚至爆粗口。女子嚇壞後報警提告毀損與恐嚇，警方已鎖定涉事外送員身份，將通知到案。

監視器畫面顯示，外送員走到二樓前突然將餐點往牆壁丟去，咖哩醬灑滿地。陳姓女子在門口目擊，急忙追下樓理論，不料外送員情緒激動，用手指著她大喊「不爽」，甚至爆粗口，雙方短暫口角後男子才離去。

女子氣憤指出，自己只是正常叫餐，卻平白遭受辱罵與毀損，強調事發過程不到四分鐘，並未讓外送員久等。由於對方身材魁梧、態度兇狠，她感到相當害怕，因此決定到派出所報案，並將監視器畫面提供給警方。

新莊警分局表示，已依規定受理陳女的毀損及恐嚇告訴，並透過車牌掌握外送員身分，將傳喚到案釐清。律師提醒，公開爆粗口恐涉公然侮辱，若情節明確最重可處拘役或罰金，警方後續將依證據認定。

外送平台則表示已退款，並對事件深感抱歉，若外送員行為違反合作條款，可能被停權。事件曝光後引發網友熱議，不少人批評外送員行徑荒唐，「餐點不是垃圾」，也有同業直言這樣做已失去基本職業道德。

