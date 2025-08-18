　
社會 社會焦點 保障人權

撞擊畫面曝！22歲男騎士詭撞分隔島　頭顱爆裂肋骨慘斷重傷昏迷

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（17）日晚間發生自撞車禍，22歲洪姓男子騎乘機車行經新北大道四段，不明原因，在中原路口處自撞分隔島。猛烈撞擊導致機車嚴重毀損、零件四散，洪男則身受重傷，顱骨與肋骨多處骨折，當場昏迷，經送往長庚醫院急救搶命，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

▼監視器拍下撞擊瞬間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下撞擊瞬間，事故現場撞擊的分隔島，機車車體嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間7時許，從事服務業的洪姓男子騎機車沿新北大道四段往三重方向行駛，準備去找朋友。然而，就在行經新莊區新北大道四段與中原路口時，洪男不明原因，直接撞上路中間的分隔島，機車車體嚴重毀損，零件散落一地。

強烈的撞擊力道造成洪男身受重傷，他當場意識不清，陷入昏迷，被緊急送往林口長庚醫院治療。經醫師診斷，洪男顱骨骨折、肋骨多處骨折，身上也有多處擦挫傷。所幸，經過急救後已無生命危險，目前仍在住院觀察中。

警方已對洪男進行抽血檢測，報告顯示其並無酒精反應，初步排除酒駕肇事。目前，新莊分局交通分隊已完成現場調查、勘查、採證與測繪紀錄，將進一步調閱監視器，以釐清車禍發生的詳細原因。

▼機車車體嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下撞擊瞬間，事故現場撞擊的分隔島，機車車體嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故現場撞擊的分隔島 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下撞擊瞬間，事故現場撞擊的分隔島，機車車體嚴重毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

