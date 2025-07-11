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輕鬆愜意涼夏夜！　嘉義智選推出Hoppy Express Bar餐車吧

▲▼ Holiday Inn Express Chiayi七月活動登場，住宿體驗再升級・週週都有驚喜！ 。（圖／嘉義假日智選飯店提供）

▲ 嘉義智選假日酒店推出七月限定房客專屬活動，從在地市集、農村手作體驗到現場駐唱與戶外餐車吧 。（圖／嘉義假日智選飯店提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

炎炎夏日，正是安排南台灣輕旅行的最佳時機！嘉義智選假日酒店推出七月限定房客專屬活動，從在地市集、農村手作體驗到現場駐唱與戶外餐車吧，讓每一位旅客入住不只是休息，更能體驗在地文化與生活樂趣。飯店希望透過豐富多元的活動，為旅客帶來住宿以外的驚喜與回憶，感受嘉義的獨特風土與熱情。

▲▼ Holiday Inn Express Chiayi七月活動登場，住宿體驗再升級・週週都有驚喜！ 。（圖／嘉義假日智選飯店提供）

嘉義智選推出 Hoppy Express Bar 餐車吧，成為旅人微醺夏夜新選擇，餐車吧營業時間為每週一、三、五與週六 18:00 至 22:00，地點位於飯店一樓戶外廣場，提供台灣精釀啤酒及輕食，結合微風與燈光，營造出輕鬆愜意的 Chill 氛圍，是下榻旅客最喜愛的夜晚聚點。

周末推出歌手駐唱夜，每週六晚間 19:00 至 21:00，配合餐車吧同步舉辦現場駐唱演出，邀請台灣本土音樂人以溫暖歌聲點綴夜晚時光，為旅人打造音樂與微醺交織的美好回憶。

▲▼ Holiday Inn Express Chiayi七月活動登場，住宿體驗再升級・週週都有驚喜！ 。（圖／嘉義假日智選飯店提供）

更與在地農會結合推出嘉義農情週末市集，嚴選在地小農商品，每週五與週六下午 14:30 至 17:30，飯店一樓室內空間將搖身一變為在地農情市集，集結嘉義特色農產品與文創手作攤位，讓旅客輕鬆選購質感伴手禮，同時體驗在地人情味。

▲▼ Holiday Inn Express Chiayi七月活動登場，住宿體驗再升級・週週都有驚喜！ 。（圖／嘉義假日智選飯店提供）

還有暢玩農村DIY 課程｜手作體驗療癒旅程，每週六 16:00 至 18:00，於飯店挑高空間舉辦「暢玩農村DIY」體驗活動，邀請房客動手創作農村風格小品，適合親子家庭與好友共同參與，感受動手做的溫度與樂趣。

▲▼ Holiday Inn Express Chiayi七月活動登場，住宿體驗再升級・週週都有驚喜！ 。（圖／嘉義假日智選飯店提供）

▲▼ Holiday Inn Express Chiayi七月活動登場，住宿體驗再升級・週週都有驚喜！ 。（圖／嘉義假日智選飯店提供）

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