大陸 大陸焦點 特派現場

路透：中國增強核武庫　美司令示警

▲▼中國,解放軍,核武,核彈頭,東風-5B。（圖／VCG）

▲解放軍「東風－5B」。（圖／CFP）

文／中央社

根據美國軍事和武器管制專家說法，中國除了大規模增強常規軍事火力，還已開始快速且持續增強核武庫規模和能力。

路透社報導，美軍戰略司令部（STRATCOM）司令柯頓（Anthony Cotton）今年3月告訴國會，中國領導人習近平指示軍方在2027年前做好犯台準備，從而推動中國增進可從陸、海、空發射核武的能力。

中國在2023年國防政策中重申「任何情況下都不首先使用核武」的長期承諾。所謂的「不首先使用」政策也包括中國承諾不對無核武國家使用或威脅使用核武。

中國國防部回應相關問題時說「核戰爭打不贏也打不得」，並稱「中國堅定奉行自衛防禦的核戰略」，以及「不首先使用核武政策」。

美國國防部在年度中國軍力報告中說，儘管中國公開聲稱不首先使用核武，中方戰略或許包括在面臨麾下核武部隊、指揮及控制系統存續威脅或接近核打擊效果的常規攻擊時，可能首先動用核武。

美國國防部在去年底發布的報告中表示，如果對台灣的常規軍事行動失敗並「嚴重威脅」共產黨政權的生存時，北京當局也很可能會考慮先使用核武。

中國國防部則表示，反對任何企圖炒作所謂「中國核威脅」以抹黑中國並故意誤導國際社會的行為。

根據總部設於芝加哥的非營利組織「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）估計，中國正以比其他擁核國家更快的速度擴增核武庫並現代化，且已累積約600枚核彈頭。

原子科學家公報表示，中國正建造約350個新的飛彈發射井和數個道路機動發射器基地。據估計，中國人民解放軍約有712個陸基飛彈發射器，但並非所有都用於核武，且當中有462個能掛載「射程可達美國本土」的飛彈。

原子科學家公報評估說，共軍許多發射器用於掛載短程飛彈，針對區域目標攻擊，但其中大多數並非用於核打擊。

美國國防部在報告中估計，共軍到了2030年將擁有超過1000枚可用於作戰的核彈頭，中國尋求建立更大的核武部隊，從低當量精確打擊飛彈到數百萬噸級（megaton）爆炸威力的洲際彈道飛彈（ICBM）皆是強化範圍。

核武

