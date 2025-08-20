　
政治

賴清德稱「終戰」不提抗戰　游淑慧批不認祖宗：被殖民很開心？

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

適逢二次世界大戰勝利80周年，總統賴清德15日表示，二戰最寶貴的教訓是，「團結必勝、侵略必敗」，全篇皆無提到「抗戰」二字，僅以「終戰」一詞表述。國民黨議員游淑慧對此砲轟，民進黨不敢辦抗戰勝利展，「完全錯亂，又不認自己的祖宗，甚至被殖民的很開心？」

游淑慧說，民進黨政府竟連抗戰勝利都不敢說，對日抗戰也不敢說，講的卻是「終戰」，現在連殖民都不敢講，還將日據都改成日治。她有一次去台中，看到當年原住民抗日史的紀念碑上居然改成日治，覺得很荒謬，竟然是將紀念原住民當年抗日犧牲，霧社事件寫成日治時期，不就表示原住民的抗日是違法事件，政府是在打臉那些犧牲的原住民嗎？

對於大陸九三閱兵，游淑慧表示，自己也同意人民關係條例第9-3條管制，記得當年行政院前院長郝柏村在世時，曾有一年很多退將首次被邀請到大陸看閱兵，郝事前就將所有認識的退將找來，要求他們如果去大陸看閱兵就放棄退休俸，郝當時非常嚴正地告訴過去的那些下屬，強調「若是退將或身為國軍就不應去看閱兵」。但像館長或一般民眾本來就不在管制之內，這是其一。

游淑慧進一步指出，其次是大陸的閱兵有兩種，一種是國慶閱兵，但這次舉辦的是抗戰時期的九三閱兵，大概是每10年辦一次，而這次是80周年！如果陸委會認為這叫扭曲歷史，那民進黨就應該大肆慶祝，也辦一個閱兵，辦一系列的抗戰勝利展，但民進黨不敢。

國民黨游淑慧賴清德日本抗戰

