國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「翻牆上網」恐關半年、重罰千萬！　緬甸爭議新法上路了

▲▼緬甸仰光街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸2021年爆發政變後，主要由軍政府控制。圖為仰光街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《日經亞洲》20日報導，緬甸軍政府7月實施的「網路安全法」（Cybersecurity Law）規定，未經當局許可架設或提供VPN服務（俗稱翻牆）將面臨重罰，個人最高可處6個月監禁與1000萬緬元罰款，企業罰款則是1000萬緬元起跳，而且所有違法所得都要沒收。

軍政府2021年政變奪權後，封鎖臉書、Instagram、WhatsApp、X等社群平台，控制資訊並且打壓異議份子，迫使民眾透過VPN「翻牆」上網。儘管「網路安全法」祭出重罰，對於VPN用於企業內部、商業用途的規範卻相當模糊，不但使得民間商業營運變得更加複雜，對於人民的隱私及數位安全也構成新威脅，導致一片人心惶惶。

一名當地業者匿名向《日經亞洲》透露，他跟許多同行都不敢貿然使用VPN在社群媒體上打廣告，以免違法受罰。此外，安全部隊也在仰光、曼德勒等城市街頭進行手機盤查，確認民眾手機或3C裝置是否安裝VPN，甚至傳出勒索事件。

▲▼ 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

目前尚不清楚哪個政府部門負責該法的執行，但越來越多人擔心，當局將濫用權力，控制個人與企業的隱私與資料。專家也警告，該法律缺乏透明度，使其成為鎮壓與監視人民的新工具。

資訊與通訊技術專家詹斯（Svetlana Zens）表示，「這項法律實際上被用來噤聲異議分子，切斷反對派的資金來源」，由於把商業運作與當局批准掛勾，就連親軍方的中小企業都受到牽制。

儘管軍政府18日宣布，將在今年12月28日舉行2021年以來首次大選，但由於部分地區衝突不斷，或者處於反軍政府分子及少數民族武裝組織控制，因此當局似乎仍在加大監控網路言論。

 
關鍵字：

緬甸政變網路安全VPN監控軍政府極權獨裁

