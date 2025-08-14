先自拍「驗證年齡」才能逛色情網站？　英Pornhub流量暴跌4成

▲英國要求色情網站必須加強年齡與身分驗證，使得Pornhub流量腰斬。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國自7月25日強化成人網站年齡驗證規定以來，熱門色情平台流量大幅下滑。根據數據分析公司Similarweb統計，成人網站龍頭Pornhub在短短兩周內就少了超過100萬名訪客。不僅如此，XVideos的流量同樣下跌47%，OnlyFans也減少超過1成。

根據BBC報導，英國在7月25日正式推出《線上安全法》，要求成人網站必須更嚴格驗證使用者年齡，防止未滿18歲的青少年接觸露骨內容，方式包括信用卡驗證、照片證件比對，甚至要求使用者上傳自拍，以判斷其年齡。

英國媒體監管機構Ofcom估計，全國約有1400萬人觀看線上色情內容。根據Similarweb分析，與7月24日（新制上路前一天）的流量相比，Pornhub網站8月8日的訪問量下降了47%。成人網站XVideos的流量同樣下跌47%，OnlyFans也減少超過1成。

Similarweb進一步指出，Pornhub在7月的日均流量約320萬次，但8月前9天的日均流量卻已掉到僅剩200萬次，暴跌近4成。

新制卻讓一些規模較小、監管較鬆的成人網站受惠，迎來更多流量。Pornhub發言人向BBC坦言，這種情況在其他實施類似規定的地區也出現過，「合規網站流量下降，不合規網站則上升」。

此外，在年齡限制規定實施後，VPN相關App一度衝上英國Apple App Store下載榜首。VPN能隱藏用戶所在地，讓上網看起來像是來自其他國家，也讓追蹤網站流量來源更困難。

部分專家警告，這項政策恐怕會帶來副作用，讓使用者轉向監管更少、內容更極端的「暗網」或其他隱密平台，反而增加風險。