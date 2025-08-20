高雄女KTV嗨唱「狂喝一手啤酒」開車衝民宅毀3車　超扯畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市左營區今（20）日凌晨發生一起嚴重的酒駕自撞事故，55歲的吳姓女子酒後開車，行經左營大路時突然失控，衝撞對向路邊停放的1輛小貨車與2輛機車，最後還撞上電線桿才停下。警方獲報到場，而吳女待在車裡30分鐘後才下車，還說自己「嚇到不敢下車」，警方發現吳女車輛嚴重毀損外，更聞到她身上有濃厚酒味，經酒測後酒測值高達0.59mg/L，已明顯超標，偵訊後依公共危險罪送辦。

這起事故發生在今日凌晨0時20分左右，警方表示，吳女開車沿著左營大路由北往南行駛，卻不明原因突然失控，車輛衝向對向車道，先是撞上停在民宅前的一輛小貨車，導致小貨車移位，接著又波及停放在騎樓下的兩輛機車，最後車頭猛力撞擊路邊的電線桿才停了下來。

▲▼吳姓女子今天凌晨涉嫌酒駕開車，衝撞路邊1輛貨車及2輛機車，最後撞上電桿才停下，車頭幾乎損毀。（圖／記者吳世龍翻攝）

車禍現場一片狼藉，吳女的車輛車頭嚴重凹陷，零件散落一地。警消人員到場後，吳女還賴在車上，盧了近半小時才願下車，經檢視後，吳女身上有多處擦挫傷，所幸經過包紮後並無大礙，確認沒有生命危險。

警方在處理事故時，聞到吳女身上有明顯的酒味，隨即對她進行酒測。酒測結果顯示，吳女的酒測值高達0.59mg/L，已遠超過法定標準。經警方了解，吳女昨（19）日21時許與朋友相約在楠梓區卡拉OK，喝了一手啤酒，23時許結束欲返回鼓山住家時，發生自撞事故。

左營警分局表示，吳女的行為已觸犯《刑法》第185條之3公共危險罪，警方將她移送地檢署偵辦。此外，也將依《道路交通管理處罰條例》對她開罰，並吊扣肇事車輛的牌照2年。警方再次呼籲，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能對無辜的用路人造成不可挽回的傷害，民眾切勿以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

