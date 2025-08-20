　
地方 地方焦點

竹市魅力征服星馬客　首屆新加坡旅展圓滿落幕

▲本次旅展是市府團隊積極推動國際交流與觀光發展的重要里程碑。（圖／新竹市政府提供）

▲本次旅展是市府團隊積極推動國際交流與觀光發展的重要里程碑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府首次前往新加坡參加交通部觀光署率團舉辦的「2025年新加坡秋季旅展及觀光推廣活動」，為期七天的行程於今(19)日圓滿落幕。本次參展成果豐碩，不僅成功將新竹市獨特的「山．湖．海」觀光品牌推向國際，更透過與當地業界的深度交流，為未來吸引星馬旅客來訪奠定良好基礎。

代理市長邱臣遠表示，本次旅展是市府團隊積極推動國際交流與觀光發展的重要里程碑。竹市擁有十八尖山的綠意生態、青草湖的水上活動，以及新竹漁港、17公里海岸線的海洋風情，這些「山．湖．海」的多元魅力，將成為吸引國際旅客的亮點，未來將持續擴大與國際旅遊業界的合作，讓竹市成為國際旅客來台旅遊的首選目的地之一。

城銷處表示，本次參展以「心動新竹．山湖海魅力」為主軸，聯合德龍商店、海瑞摃丸、神竹食品、新竹鴻安堂藥房、丸竹化妝品、新華米粉、山川米粉、春室玻璃等多家在地業者共同亮相。透過現場展示、多語摺頁、互動遊戲與在地特色伴手禮，成功吸引眾多國際旅客的目光。特別設計的「皮卡的彈珠大冒險」遊戲，搭配竹市最萌吉祥物皮卡周邊，以及最具代表性的新竹米粉，成為活動攤位人氣焦點，有效提升竹市觀光品牌的國際知名度。

城銷處補充，除了在NATAS Holidays旅展中針對國際旅客進行宣傳外，市府團隊亦同步參與「台灣觀光推廣會」，與來自新加坡與馬來西亞超過20家旅行業者及旅遊平台代表深入交流，成功介紹竹市的自然風光、人文古蹟與多元觀光資源，充分展現竹市的旅遊潛力，為未來國際旅客造訪竹市奠定良好基礎。

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

