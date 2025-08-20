不是東京！「百貨集中又不擠人」內行推爆日本1城市：從早逛到晚

▲原PO想選一個不擠又好逛的日本城市。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友在透露，發現東京總是貨品不齊，鞋子總是買不到合腳的尺碼，這次她想改去其他城市血拚，且希望室內百貨集中、移動靠計程車、人潮別太擠，因此考慮名古屋與福岡哪一個更適合血拚呢？貼文引爆網友討論，多數點名福岡最適合，「福岡，我每天10點出門，逛到晚上10點多才回飯店！」

一名女網友在Dcard表示，之前去東京旅遊時，確實商品最新潮，但常常貨號不齊全，「像是鞋子我幾乎沒有買到合腳的過」，因此這趟出國決定改去其他城市，因此她求問「名古屋跟福岡哪個比較適合逛街行？」

原PO進一步直呼，她偏好逛室內百貨，尤其是女裝和化妝品區，像東京六本木和丸之內這類地點就很好血拚，走起來不累、人潮也舒服。

除了購物氣氛，她也重視整體移動效率，「希望市區範圍集中，計程車能跑完大部分重點百貨」，並且提到不想像京都那樣「美歸美，但逛街太不方便」，更不想像新宿澀谷到處都是滿滿的人潮。

底下網友狂推福岡必去，但唯一缺點就是住宿偏貴，「單純購物秒選福岡吧，商圈密集、地鐵方便；名古屋適合逛街跟景點互相搭配」、「光是妳的第二點條件就一定選福岡了，福岡機場可以說就在市區裡面」、「我很喜歡逛福岡LaLaport」、「福岡，我每天都10點出門然後逛到晚上10點多才回飯店」、「名古屋適合歷史深度旅遊，逛街普普」、「妳的要求福岡三點都能符合，就是假日住宿貴了點」、「福岡機場離市區超近，但住宿真的好貴」。

其中一名內行人幫分析，「兩個都有大型百貨商圈，福岡主要有天神商圈，還有博多站跟博多運河城，名古屋主要有榮町跟名古屋站兩塊，還有大須商店街 但這邊就不是百貨商圈；「福岡的商圈比較集中所以也比較擠一點 ，也有非常多韓國觀光客，連帶旅館房價也會比名古屋高」。

也有網友分享旅遊經歷，「福岡和名古屋都去過2-3次以上，都是會再回訪的城市！福岡能逛得很集中 能一次買足，名古屋品項多比較不會缺貨，名古屋很多近郊可以玩，一次玩不夠，我上次去12天從名古屋到高山再到白川、富山、金澤、敦賀、福井，再回來名古屋，每天都很充實」。