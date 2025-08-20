陸車市陷「以價換量」惡性循環　過半經銷商虧損「7成沒達標」

▲大陸車市低迷，許多車企將眼光轉往出口。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車市慘澹，陷入「以價換量」的惡性循環，據中國汽車流通協會統計，過半汽車經銷商都陷入虧損，近7成的經銷商無法達到銷售目標，陷入「銷量漲收入不漲、收入增利潤不增」困局。

根據《澎湃新聞》報導，中國汽車流通協會18日公布「2025年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告」，2025年上半年，汽車經銷商虧損比例上升至52.6%，持平比例17.5%，盈利比例29.9%。虧損的經銷商佔比較2024年上升近11個百分點。

中國汽車流通協會分析，在汽車報廢更新和置換更新政策的拉動下，上半年國內汽車消費溫和回暖，但市場競爭白熱化，廠家與經銷商紛紛靠降價換銷量，全力爭搶市場份額，結果陷入「銷量漲收入不漲、收入增利潤不增」的困局。

中國汽車流通協會指出，價格倒掛（零售價格低於購車成本）是經銷商面臨的主要壓力，也是致使虧損的直接原因。調查顯示，上半年有74.4%的汽車經銷商有不同程度的價格倒掛，43.6%的汽車經銷商價格倒掛幅度在15%以上。

價格倒掛吞噬了經銷商的流動資金，導致經銷商普遍反映資金壓力大，特別是傳統燃油品牌經銷商，價格倒掛導致新車業務虧損嚴重。經銷商資金週轉困難，流動性緊張問題蔓延至整個流通行業。

此外，經銷商還面臨著銷售目標過高、廠家返利不合理等挑戰。上半年，有近7成經銷商無法完成銷售目標。

調查顯示，2025年上半年，僅30.3%的經銷商完成銷售目標，目標完成率低於70%的經銷商佔比29.0%，目標完成率高於70%不足100%的經銷商佔比40.7%。分品牌組來看，豪華品牌目標完成率略好於合資品牌和自主品牌。

展望2025年，經銷商對總體趨勢的判斷為微增長或持平，但對於增長的判斷不及去年年底的預期。認為全年銷量增長的經銷商佔比約為49%，而認為減少的經銷商佔比較2024年略有增加。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，市場環境不佳的情況下，其實經銷商也在不斷探尋業務轉型方向，但在轉型過程中，依舊面臨眾多挑戰。例如「製造商建議零售價」的定價機制，無法適應現階段市場，帶來了價格倒掛問題，「其中經銷商是被動的。這一問題需要政府干預、行業協會推動，以及主機廠積極有效的措施，才能得以解決。」