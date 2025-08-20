7-11首創「外籍生訓練班」錄取率8成！海地博士生成門市人氣王

▲來自海地的外籍生馬洛迪，在住處附近7-11半工半讀，因樂於與顧客互動，成為門市的亮點人物。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 首創「外籍生訓練專班」針對大專院校外籍生開設，目前錄取率超過8成。有來自海地的學生，目前就讀銘傳博士班，因為愛跟客人互動，任職一個月就成為門市亮點人物。此外今年4月測試「收銀結帳友善椅」不但在社群掀起討論，也獲得門市夥伴高度肯定，如今將於8月22日起擴大到全台750家門市將正式導入。

▲7-11 將於750店正式導入「收銀結帳友善椅」，讓門市人員能「坐著結帳」。（圖／業者提供）

7-11實踐多元共融，同時積極招募多元優秀人才，今年首創超商通路之先，針對大專院校外籍生開設「外籍生訓練專班」，透過現職外籍夥伴推薦與口碑效應，吸引來自海地、馬來西亞、緬甸、越南等多國學子加入門市服務，「外籍生訓練專班」於全台持續熱烈開設中，目前已舉辦將近15場，錄取率超過8成。

▲7-11首創「外籍生訓練專班」針對大專院校外籍生開設，錄取率超過8成。（圖／業者提供）

▲來自海地的馬洛迪，現就讀銘傳博士班，在桃園住家附近7-11半工半讀。（圖／業者提供）

其中來自海地的馬洛迪，現為銘傳大學企管管理系博士班三年級學生，在桃園新莊伯門市任職約一個月時間。他選擇加入離家走路不到5分鐘距離的7-ELEVEN，除了兼顧學業與生活，更樂於與顧客互動，成為門市亮點人物。還有來自緬甸的阿陶，則在大學就讀期間選擇在7-ELEVEN大台門市兼職，憑著熱情與積極，迅速成為店長最信賴的好幫手。

▲「智能平板」的即時翻譯工具協助外籍生快速適應門市工作。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，透過全台逾 7100家門市據點與系統化訓練，提供外籍生與在地夥伴一樣的成長舞台，尤其外籍生積極學習與快速適應能力，平均僅需一個月，即可熟練各項門市工作，並逐漸掌握在地消費文化與服務習慣，部分更因熱情與積極深受顧客好評。

▲7-11首創「外籍生訓練專班」針對大專院校外籍生開設，錄取率超過8成。（圖／業者提供）

同時門市也導入「外籍友善名牌」及「智能平板」即時翻譯工具，協助外籍生快速適應門市工作，確保消費者體驗不受語言隔閡影響。

▼門市也導入「外籍友善名牌」。（圖／業者提供）

●全家友善移民工計畫

▲全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大。（圖／全家提供）

除此之外，全家便利商店「友善移民工計畫」再擴大，2025年APP功能「東南亞商品友善地圖」提供多語呈現，讓移工更容易查找商品。更將全台4200間店打造成「巷口中文教室」，讓更多移工方便學中文。

全家「2025一起友善移工」零錢捐計畫，鼓勵民眾可以實際捐款支持，幫助至少2500位移工獲得免費的中文學習教材，將製作20支中文教學影片，舉辦8場跨縣市的「便利商店中文實戰教室」。教材將擴大至4國語言，可服務印、越、泰、菲等東南亞移工。

▲移工可以就近到全家領取中文學習教材。（圖／全家提供）

而全家店到店也贊助物流服務，方便移工至店舖就近領取，免去個人物品寄到工廠或雇主家中的困擾。中文學習教材中，除了設計便利商店專章，並附有「溝通友善墊板」，讓移工在家自學之餘，也能拿著學習單到店舖「實戰演練」。