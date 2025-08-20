詐騙多到惹怒法官！　庭上直噹被害者：能不能聰明點？

▲執業律師林佳頻發文分享法官爆氣的狀況。（圖／翻攝臉書／林佳頻）

記者葉國吏／綜合報導

台灣詐騙案件猖獗，受害者接連上當，法官審理負擔爆表，甚至在庭上怒火中燒。執業律師林佳頻在社群媒體分享自己親歷法庭現場，目睹法官不滿情緒爆發，直接當庭斥責受害人「詐欺案多到審不完，你們能不能聰明一點？」引發網友熱烈討論。

林佳頻律師回憶，一次庭審中，法官要求受害者逐一說明自己如何受騙，但有些人連基本的過程都陳述不清。有名受害者支支吾吾半天，法官忍不住直接質問：「所以你到現在還不知道自己怎麼被騙的嗎？」氣憤之餘，他甚至喊出「詐欺案多到審不完！你們可不可以聰明一點，不要再被騙了？」這番話不僅震驚法庭，也讓旁人感到尷尬。

另一個案例中，一名受害者表示，詐騙集團叫他「輸入密碼」，結果錢就被轉走。法官聽完立刻爆氣：「你輸入的時候沒看到那是『轉出金額』嗎？人家說是密碼你就信？難怪被騙這種金額！」法官的激烈反應雖然反映出他的工作壓力，但對受害人而言，已經遭遇金錢損失，還要承受精神上的公開指責，實在令人心酸。

作為辯護律師的林佳頻坦言，她對此情境感到矛盾。一方面，法官的斥責對被告來說是有利的，等於幫他們減輕責任；但另一方面，受害人經歷了被騙的打擊，卻還要在法庭上被修理，心境上的二次傷害並不公平。林律師呼籲大家提高警覺，並提出防詐四大原則：陌生訊息勿輕信、不明連結勿輸入、銀行與檢警不會要求轉帳、掛斷可疑電話比匯款更安全。她希望透過這些提醒，減少詐騙案的發生，也能讓法官的壓力不再如此沉重。