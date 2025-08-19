內褲連2個月沾血「膀胱鏡無異常」！他一脫褲醫師抓出病因

▲一名男子發現內褲出現不明血跡，且持續了2個月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

皮膚專科醫師烏惟新近日在臉書分享一則案例，有患者長期發現內褲出現不明血跡，甚至照膀胱鏡檢查也未見異常，最終確診為「陰蝨」感染。醫師提醒，陰蝨常因性接觸或共用衣物傳播，症狀包括搔癢、血跡與毛髮上的蟲卵，若忽視恐導致反覆感染或皮膚發炎。

患者描述，過去兩個月來內褲上頻繁出現細小血點，甚至在衛生紙上也能看見乾涸痕跡，讓他十分困惑。烏惟新檢視後立即以皮膚鏡檢查，結果在陰毛區清楚看見蟲體與卵鞘，證實是陰蝨作祟。醫師指出，這種寄生蟲會吸血，遭擠壓後血液滲出，便造成衣物染血的情況。

烏惟新解釋，陰蝨學名為「Pthirus pubis」，俗稱「蟹蝨」，體型僅1至2毫米，外觀近似螃蟹。牠們主要寄生於陰毛，也可能擴散至腋毛等部位。常見傳播途徑包含性行為、共用毛巾或床單，甚至密切接觸都有風險。患者多半會出現搔癢、紅腫與血跡，而肉眼或皮膚鏡檢查皆能協助診斷。

至於治療方式，醫師建議先剃除受影響的毛髮，以去除蟲卵，再搭配含有Permethrin或Benzyl benzoate的外用驅蟲藥物。治療後應徹底清洗內衣褲、床單及毛巾，並以熱水高溫處理，無法清洗的物品則需密封靜置兩週，避免再次感染。

烏惟新強調，性伴侶必須同步檢查與治療，否則容易交叉傳染。此外，治療後仍需定期追蹤，以確保蟲卵完全清除。他提醒，民眾若出現類似血跡或搔癢，應儘早就醫確認，並透過避免共用私人物品、使用保護措施及維持固定性伴侶來降低風險。