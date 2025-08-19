　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

內褲連2個月沾血「膀胱鏡無異常」！他一脫褲醫師抓出病因

▲桃園市李姓男子去年5月間在八德區騎車外出，突然拉下外褲與內褲向路過2名女子露鳥猥褻挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一名男子發現內褲出現不明血跡，且持續了2個月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

皮膚專科醫師烏惟新近日在臉書分享一則案例，有患者長期發現內褲出現不明血跡，甚至照膀胱鏡檢查也未見異常，最終確診為「陰蝨」感染。醫師提醒，陰蝨常因性接觸或共用衣物傳播，症狀包括搔癢、血跡與毛髮上的蟲卵，若忽視恐導致反覆感染或皮膚發炎。

患者描述，過去兩個月來內褲上頻繁出現細小血點，甚至在衛生紙上也能看見乾涸痕跡，讓他十分困惑。烏惟新檢視後立即以皮膚鏡檢查，結果在陰毛區清楚看見蟲體與卵鞘，證實是陰蝨作祟。醫師指出，這種寄生蟲會吸血，遭擠壓後血液滲出，便造成衣物染血的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

烏惟新解釋，陰蝨學名為「Pthirus pubis」，俗稱「蟹蝨」，體型僅1至2毫米，外觀近似螃蟹。牠們主要寄生於陰毛，也可能擴散至腋毛等部位。常見傳播途徑包含性行為、共用毛巾或床單，甚至密切接觸都有風險。患者多半會出現搔癢、紅腫與血跡，而肉眼或皮膚鏡檢查皆能協助診斷。

至於治療方式，醫師建議先剃除受影響的毛髮，以去除蟲卵，再搭配含有Permethrin或Benzyl benzoate的外用驅蟲藥物。治療後應徹底清洗內衣褲、床單及毛巾，並以熱水高溫處理，無法清洗的物品則需密封靜置兩週，避免再次感染。

烏惟新強調，性伴侶必須同步檢查與治療，否則容易交叉傳染。此外，治療後仍需定期追蹤，以確保蟲卵完全清除。他提醒，民眾若出現類似血跡或搔癢，應儘早就醫確認，並透過避免共用私人物品、使用保護措施及維持固定性伴侶來降低風險。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普鬆口：絕不會派兵進入烏克蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

內褲連2個月沾血「膀胱鏡無異常」！他一脫褲醫師抓出病因

台師大抽血計畫主持人陳慶忠「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

澱粉選對有訣竅！醫教聰明選擇小撇步：改善腸道環境

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

內褲連2個月沾血「膀胱鏡無異常」！他一脫褲醫師抓出病因

台師大抽血計畫主持人陳慶忠「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

鬼門開倒數！專家曝「十二大禁忌」　當心好兄弟跟著回家

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

澱粉選對有訣竅！醫教聰明選擇小撇步：改善腸道環境

啦啦隊女神張晴挑戰「綠光舞台劇」　壓力淚崩「24小時緊握劇本」

不沾政治、不露奶！他點名「元老級女YTR」超強　大票點頭讚

男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

想慢跑瘦身「選跑步機 or 到戶外跑」　一票3原因選它：真的很爽

「4星座」未來30天財運大暴漲！金牛賺飽飽、牡羊機會爆棚

快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

國際火線／俄烏終戰之法：澤倫斯基簽和約後飛以色列？

美18至24歲年輕人遊戲消費大減　受學貸與就業壓力影響

兆豐銀涉詐戶存不到千元今起可關帳　聯邦銀ATM下周實施2新制

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

人妻與小王摩鐵激戰7次！當場被老公堵到　她手寫偷腥紙條認了

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

讀者迴響

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面