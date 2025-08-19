桃園食享冰箱據點持續增　19宮廟凝聚公益力量助弱勢

▲中壢區仁海宮舉行「食享冰箱 X 中元普渡暖心送愛」活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區仁海宮19日舉行「食享冰箱 X 中元普渡暖心送愛」活動，市長張善政出席活動感謝，全市19間宮廟及1家慈善基金會響應善舉，將普渡物資分送至桃園76處食享冰箱據點，幫助更多弱勢家庭；而與去（113）年相比，無論是參與捐贈的宮廟數量，或是「食享冰箱」據點規模均持續成長，充分展現宮廟熱心公益的成果。

民政局表示，市府推動設置「食享冰箱」計畫，去年底有69處，然至今年7月底，已於全市設置76處據點，累計分享逾10萬公斤食物，受惠人次超過15萬人次。本次捐贈活動共有19間宮廟及1家慈善基金會響應，合計捐出逾1萬2,500公斤白米、2,680包麵食及多項民生物資，展現宗教公益與社會救助跨領域整合的典範。

▲食享冰箱據點。（圖／市府提供）

中壢區至善里長梁惠鈴身兼永福宮慈善基金會董事長，亦分享「食享冰箱」愛心助人的親身經驗。她提到，10多年來資助一位外籍配偶獨力扶養兩名女兒，直到孩子上大學，母親主動讓出資源「給更需要的人」，讓愛心延續善的循環。

梁里長成立基金會後，結合「食享冰箱」制度化分配物資，從受助者轉為捐助者，將供品送至生活困難家庭。今年更加碼捐出200份市值1,000元的普渡禮盒，並結合其他宮廟白米、麵食、油品、罐頭、餅乾等物資一同送往據點，讓更多隱性弱勢與獨居長輩受惠。

此次活動包含：中壢仁海宮、壽山巖觀音寺、明倫三聖宮、明聖道院、樂善寺、振天宮、統天宮、仁德宮、中壢慈惠堂、福海宮、龍元宮、長祥宮、桃園鎮撫宮、武廟、顯安巖祖師廟、慈善寺、桃園蓮華寺、景福宮、慈護宮，以及中壢永福宮慈善基金會共同響應。

包括：市府民政局長劉思遠、中壢區主任秘書林欣翠、桃園市寺廟團體公益慈善基金會暨中壢仁海宮董事長王介禧、桃園市區里組織社會服務協會理事長黃連應及華山基金會中壢天使站長楊云欣等均一同出席。