男友要她當全職媽「每月給10萬」！年薪300萬女陷兩難：只能分手？

一名女子表示，男友最近談到結婚規劃時，提議要她生子後當全職太太，並承諾每月提供10萬元家用。她則認為這個條件，與她現有月薪25萬元的收入差距過大，結果對方卻說「不是給不起，而是覺得沒必要」，讓她感到進退兩難，「難道只有分手一條路了嗎？」

該名女網友在Dcard以「男友大男人主義又不肯付出太多」為題發文，表示男友在家族事業工作，經常談到動輒百萬元成交的生意，預估月入可能破百萬元。她則是一名努力打拚8年的受聘業務，年收入約300萬元。兩人交往3年來，平日消費大多由男方買單，女方偶爾也會堅持請客，且雙方各自名下都有房產，經濟上並不拮据。

然而，雙方談到未來規劃時，男友表示希望她結婚生子後辭職在家育兒，給孩子好的童年和教育，他也認為自己賺得夠多，足以養活一家人，於是向原PO喊話「妳可以不用工作」。原PO則詢問婚後的家用金額，男友回覆每月會給10萬元，若遇額外支出可以再補貼。但當她提出希望比照現有薪水時，男友立刻不滿否決，強調「不是給不起，而是覺得沒必要」。

原PO對此強調，她辭職等於每月少掉原有25萬元的收入，不僅損失投資理財與消費的自由，也得犧牲原本熱愛的工作；而朋友則安慰她「雙方明明不缺錢，為什麼要互相計較」。她則認為「如果男友給不起我的薪水應該要尊重我的意願，我繼續工作，小孩平時給保姆照顧」。她甚至懷疑，雙方是否只能分手，「難道只有分手一條路了嗎？讓他去找低薪、願意帶小孩的女生，然後我去找願意請保姆的男生？」

貼文引發網友熱議，大家紛紛力挺原PO「我認真覺得還是要有自己的堅持，如果是喜歡的工作，我覺得兩個人一起工作、一起養家沒什麼不好，要是連這個都放棄當全職家庭主婦的話，我覺得妳以後的壓力會很大，因為妳也說男生是大男人主義」、「我建議女生還是要保有工作，不然大男人的狀況，妳會遇到拿人手短的情形，而且全職相信妳只會被他綁住，自己的朋友生活會越來越少」。

此外，也有人直言「誰跳槽是為了砍自己一半的薪水」、「他比較適合當全職爸爸，反正是家族事業，也不會有工作不保的問題」，更有人建議「要不然反過來，妳給他10萬元，看他接不接受」、「妳男友適合找女權自助餐在一起，肯定很刺激」。

