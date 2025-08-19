　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

潘朵拉在中國業績下滑　關店數量加倍

▲▼潘朵拉珠寶。（圖／翻攝潘多拉中國官網）

▲潘朵拉在中國大陸的宣傳廣告。（圖／翻攝潘多拉中國官網）

文／中央社

曾受到中國年輕女性消費者喜愛的丹麥珠寶品牌潘朵拉（Pandora）最近公告，將在中國關閉100間門市，比原本關店計畫多一倍。財報顯示，潘朵拉今年在中國市場的表現，明顯不如全球其他市場。

綜合界面新聞及21世紀經濟新聞報導，潘朵拉近日發布第2季業績公告，其中提到，原計劃今年在中國市場關閉50間門市的規模，將擴大至100間門市。

潘朵拉銷售人員表示，中國區關店計畫與裁員計畫同時進行。銷售所在的門市關閉後，店內工作人員會收到賠償金，但不會再被安排至其他門市工作。

據報導，輕奢首飾品牌潘朵拉2015年進入中國市場後迅速擴張，4年內開設超過240家門市。2019年，潘朵拉在中國市場的銷售額19.7億丹麥克朗（約新台幣92.8億元），達到巔峰，但這兩年在中國市場卻賣不動了。

自2021年起，潘朵拉在中國市場的銷售額開始逐年下滑。這兩年，潘朵拉門店在青島、南京等多個城市的商場中，經歷了從獨立門市到中庭櫃台，再到撤櫃的歷程。

財報顯示，潘朵拉今年第1季在中國銷售額僅有9600萬克朗，較2023年下滑了11%；第2季其在中國市場可比銷售再度大跌15%，然而同期集團整體可比銷售卻有增幅3%。

經歷2019年到2025年，連續幾年下跌後，潘多拉中國市場的營收比重從9%降到了1%。

有分析認為，潘朵拉銷售衰退的原因之一，是中國消費者把「保值」排在購買決策的首位，因此像「老鋪黃金」等中國本土首飾品牌崛起，黃金飾品的消費群體越來越年輕化；而潘多拉大量使用合金，被認為CP值較低。（編輯：張淑伶/邱國強）1140819

08/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

全球首例！42歲男靠手術「治癒糖尿病」　擺脫37年胰島素

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

潘朵拉珠寶

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

