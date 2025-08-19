微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

▲交通部擬修正定型化契約，明訂微電車租賃強制投保且要執行教導。（資料示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

許多景點有電動自行車出租，不過卻傳出事故頻傳卻無保險，導致遊客發生意外求償無門。交通部今(19日)預告修正自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項，規定微型電動二輪車須投保強制汽車責任保險；另要落實執行租借前之教導義務，否則違反契約外，現行也可依法可罰600到1200元。

微型電動二輪車也就是俗稱的電動自行車自2022年11月30日起正式納管，必須投保強制汽車責任險，並完成掛牌才能上路，不過許多景點出租電動自行車頻傳意外和事故，卻因業者沒有投保，導致消費者求償無門，衍生許多爭議。

交通部表示，現行規定「微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法之規定，投保強制汽車責任保險。未依規定投保者，公路監理機關不予受理登記、換照或發照。」因此自行車租賃定型化契約應記載及不得記載事項擬修正，增訂微型電動二輪車應依強制汽車責任保險法之規定，投保強制汽車責任保險，督促微型電動二輪車出租人確實投保。

此外，交通部表示，根據《道路交通管理處罰條例》第七十二條之二第二項規定，「微型電動二輪車或個人行動器具租賃業者，未於租借微型電動二輪車或個人行動器具予駕駛人前，教導駕駛人車輛操作方法及道路行駛規定者，可處600元以上、1200元以下罰鍰」，因此定型化契約增訂「微型電動二輪車出租人並應於租借予使用人前，教導使用人車輛操作方法」，督促出租人落實執行租借前之教導義務。