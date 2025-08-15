　
墜谷400萬被拒賠！李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝

▲▼ 搜救第8天！墜谷5口不排除遭沖進荖濃溪　地毯式搜索再尋獲3衣物。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李父400萬意外險遭拒賠。（圖／記者賴文萱翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

南橫公路因連日豪雨路面被淘空，一家五口連車輛摔下150米深的谷底。令各界不捨的是，當天留在家的14歲次子逃過一劫，但往後的生活費用需仰賴保險理賠，如今爆出李父400萬意外險遭拒賠，理由竟是「明知危險而為之」。不僅如此，李家有4人的「微型保險」，因來不及納入保險，共120萬也無法獲得理賠。

高雄市議員高忠德是這次墜谷案的親屬之一，他無奈透露，家屬原本希望透過保險理賠來維持孩子往後的生活，未料保險公司卻以李父不斷往返求助救家人，其行為「明知危險而為之」，認定不符合意外死亡要件，只願意賠付壽險，兩者金額相差400、500萬元，目前仍在協調中，尚未定案。

此外，因高雄市政府與慈善機構合作推出微型保險，年滿15歲至未滿65歲的中低收入戶、領有身心障礙者生活補助，或是弱勢單親家庭子女就可投保「微型保險」，如果遭遇意外傷害導致身故、失能時，可獲得最高30萬理賠金。

據聯合新聞報導，社會局證實，除了李父設籍為花蓮，另4名家屬皆設籍高雄，他們7月才被列冊低收入戶，卻來不及納入保險就出意外。

▼李家2死3失聯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄5人墜谷搜救空拍畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

08/14 全台詐欺最新數據

一家五口墜谷李父保險理賠微型保險高雄拒賠

