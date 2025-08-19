「雙普會」意外時尚　75歲俄外長穿「CCCP」紅了！網瘋搶等1個月

記者任以芳／綜合報導

美俄總統在阿拉斯加會晤後，沒想到俄羅斯外交部長一身穿搭引爆熱議。75歲的拉夫羅夫（Sergey Lavrov）穿印有「CCCP」（蘇聯縮寫）的白色休閒運動服搭配黑色馬甲，簡約卻復古，引爆時尚網路訂購大缺貨，一件標價約120美元（折合台幣3600元）。俄媒也猜測，他或是在向東道主美國「暗暗放話」，也可能是對前蘇聯加盟國的特殊信號。

▲盧比歐向拉夫羅夫說喜歡「他的毛衣」 。（圖／翻攝 陸媒我們視頻）

據陸媒《環球時報》與多家媒體報導，美俄總統於當地時間8月15日在美國阿拉斯加舉行會晤，然而此次高層外交場景中，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）的一身穿搭卻意外成為焦點。他身著一件胸前印有「CCCP」（蘇聯縮寫）的白色休閒動服搭配黑色馬甲接受媒體採訪，瞬間吸引大量關注。

陸媒釋出影片，「雙普會」開始前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）向拉夫羅夫說，「我喜歡你的毛衣。」普丁立刻回頭說，「這是暗示嗎？他（拉夫羅夫）會給你一件。」

▼ 普丁幽默回應，「他會給你一件。」 （圖／翻攝 陸媒我們視頻）

報導稱，外界認為盧比歐說的衣服，應該是75歲的拉夫羅夫穿著的白色運動服，設計簡約，胸口醒目的「CCCP」字樣極具辨識度，衣袖與下擺處僅以黑色條紋作為點綴，整體風格頗具蘇聯時代特色。

畫面曝光後，不少媒體評論此舉耐人尋味。有俄媒推測，或許意在暗中嘲諷美國東道主，亦可能向其他前蘇聯加盟共和國傳遞特定訊號。

▲ 俄外長抵達美國時穿著印「CCCP」（蘇聯縮寫）休閒運動服 ，引爆時尚，瞬間幫商家帶貨 。（圖／翻攝 陸媒環球網）

據俄媒披露，該款休閒運動服出自一家名為 「SelSovet」 的公司。該公司成立於2017年，自2021年起便專注於社交網路推廣蘇聯懷舊類商品。公司負責人16日受訪時透露，該款衣著在會晤當天就被搶購一空，目前僅能透過預訂購買，交貨時間最短需一個月，最長可能延至一個半月。

報導稱，服裝設計師希什金說，「外長通過著裝，強調了蘇俄與現今俄羅斯之間的歷史延續性，我們將銘記歷史，對所有時代的看法一脈相承。他以此表明俄羅斯會像在蘇聯時代那樣，堅定捍衛自身立場。」

時尚愛好者稱，這款衣著標價約120美元（折合台幣3600元），雖價格不菲，但因外長的意外「帶貨」，依然吸引大量追隨者下單搶購，已經大缺貨，至少要等一個月。

許多網友戲稱，「沒想到75歲的拉夫羅夫，成了最新的時尚引領者。」

觀察人士指出，政治與時尚的交集往往出乎意料。此次阿拉斯加會晤本應聚焦於國際戰略議題，但拉夫羅夫的「蘇聯衛衣」卻在輿論場上掀起另一股話題熱潮。這不僅體現出蘇聯懷舊文化在俄羅斯社會中的持續影響力，也折射出民眾在嚴肅國際局勢之外，對文化符號與流行趨勢的高度敏感。