阿嬤止痛藥當飯吃！3天後「狂吐1公升鮮血」　醫示警

▲泰國一名婦人因為過度服用消炎止痛藥，竟狂出鮮血。（圖／翻攝自Facebook／คลินิกเวชกรรมแพทย์คิมหันต์）



記者王佩翊／編譯

泰國一名醫師近日在臉書專頁「Kimhan Medical Clinic」分享一起恐怖案例，一名女病患因連續服用及注射非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），出現嚴重胃痛，導致腸胃出血，甚至在就醫前狂吐鮮血，情況相當危險。醫師也提醒，大量或長期使用這類藥物，可能造成腸胃、腎臟及心血管系統嚴重副作用，務必小心。

根據khaosod報導，該名病患因為過量使用止痛藥與非類固醇消炎止痛藥，包含口服與注射，但3天後出現嚴重胃痛，當時醫生診斷為胃炎，因此在醫院進行胃炎治療後便返家。

沒想到回家後，該名女病患竟開始出現黑便等症狀，直到開始吐出鮮血，才緊急在2個小時內就醫。

醫師指出，當時患者吐出的鮮血中還混有血塊，總量約800至1000cc，幾乎裝滿一個大型便利商店塑膠袋，現場畫面觸目驚心。

醫師呼籲，不論是口服還是注射型的NSAIDs，若使用不當或過量使用，都可能引發嚴重消化道出血，或對腎臟功能、心血管系統產生副作用，嚴重者更可能致死，因此使用前應遵循醫囑，避免自行亂用。

貼文也指出，通常非必要情況下並不會開立注射型NSAIDs，希望患者能理解並配合治療。