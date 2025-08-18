手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

▲百貨手扶梯驚見「跑步鼠」。（圖／翻攝自Threads／crazybeesexy）

圖文／CTWANT

有顧客日前在新北市某百貨看到老鼠在室內的貨架、電梯等處不斷逃竄，驚呼之餘也將畫面拍下發上網，引起網友熱議。對此，百貨業者回應，館方未來會加強巡檢，做好蟲類和鼠患防治作業，避免相關情況再發生。

該名顧客在Threads分享一段影片，畫面顯示一隻灰色老鼠在向下運行的電扶梯上，不斷向上一階竄跳，但牠即便在過程中非常邁力，最終還是回到原地。拍攝這段畫面的顧客則笑稱，「百貨公司的老鼠真調皮......，手扶梯當成跑步機了呢！」

▲老鼠在手扶梯上不斷向上跳，但因方向錯誤，最終回到原地。（圖／翻攝自Threads／crazybeesexy）

貼文引發網友熱議，大家紛紛表示「老鼠：X的跑一小時，怎還在原地」、「我比較擔心牠尾巴被夾進去縫隙，然後變成『鼠泥』」、「老鼠都那麼努力了，妳還在逛百貨公司」、「老鼠都比我認真運動，我好廢」、「料理鼠王，牠可能廚房上班快遲到了」、「我要是正在坐手扶梯，突然發現有老鼠真的會嚇瘋掉，根本通往死亡地獄的加速單行道」。

不僅如此，也有民眾在同間百貨內的商家看到老鼠竄出貨架，讓當時逛街的人見狀不禁愣了一下，發出陣陣驚呼「哇，有老鼠」。對此，《民視新聞網》報導，百貨業者回應，館方已於當天立即清消，未來也會加強巡檢頻率，於每2周消毒1次，並合作專業公司進行蟲類和鼠類防治作業，避免相關情況再度發生。

