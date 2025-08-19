　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

星際彗星「3I/亞特拉斯彗星」（3I/ATLAS）。（圖／達志／美聯社）

▲星際彗星「3I/亞特拉斯彗星」（3I/ATLAS）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

星際彗星「3I/亞特拉斯彗星」（3I/ATLAS）可能會在2025年11月21日至12月5日期間抵達地球附近。對此，一位哈佛大學教授聲稱，「3I/亞特拉斯彗星」以每小時135,000英里速度移動，可能是一艘外星飛船或母艦。雖然美國太空總署（NASA）與歐洲太空總署（ESA）表示它是一顆星際彗星，但無法完全排除其為高等科技產物的可能性。

據印媒《經濟時報》報導，「3I/亞特拉斯彗星」這個不明星際天體正朝著地球前進，預計僅在113天後就會抵達。哈佛大學教授勒布（Avi Loeb）提出它可能是外星飛船的假設，立刻引發全球科學界的關注與爭論。

「3I/亞特拉斯彗星」最早於2025年7月1日，被由NASA資助、位於智利里奧烏爾塔多（Río Hurtado）的小行星陸地撞擊持續報警系統（ATLAS）巡測望遠鏡發現。天文學家注意到它以極高速度穿越太陽系。這是人類在太陽系中探測到的第3個星際天體。科學家起初認為它是彗星或是一大塊太空物質。

勒布教授提出，該天體可能並非自然起源，而是具有科技設計的產物。他將其與克拉克（Arthur C. Clarke）1972年的科幻小說《拉瑪任務》（Rendezvous with Rama）進行比較，該小說中一個來自外太空的神秘物體最後被證實是一艘外星飛船。勒布認為「3I/亞特拉斯彗星」有可能就是一艘母艦，攜帶探測器或其他裝置。

勒布估計「3I/亞特拉斯彗星」可能會在2025年11月21日至12月5日之間抵達地球附近。目前它正以大約每小時135,000英里的速度航行。根據NASA的資料，它將於2025年10月30日到達最接近太陽的位置，當時距離地球約1.3億英里。

由於該天體的距離過遠，科學家尚未能精確測量其大小。不過推測其直徑約在20至24公里之間。這比先前探測到的星際天體大得多，因為那個天體僅約100公尺長。勒布特別指出，其龐大的體積與筆直通向內太陽系的軌跡，是值得進一步研究的重要原因。

對此，NASA與ESA皆將「3I/亞特拉斯彗星」歸類為星際彗星。他們表示其運行軌跡與行為符合已知的星際彗星模式。勒布承認這是最簡單的解釋，但仍強調需要更多調查，才能排除其為高等科技產物的可能性。

然而，並非所有科學家都同意勒布的理論。牛津大學（University of Oxford）天文學家林托特（Chris Lintott）就批評，外星探測器的說法根本是「胡說八道」，並質疑這會削弱對該天體真正本質的研究。其他天文學家則強調，非凡的主張必須要有非凡的證據。

勒布警告，如果「3I/亞特拉斯彗星」真的是1艘外星飛行器，它可能是友好的，也可能帶來威脅。它或許攜帶旨在幫助人類的技術，也可能構成危險。他建議所有星際天體都必須被仔細研究，以確認它們是否為自然產物。

