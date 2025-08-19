屏東婦接假海關簡訊嚇歪　警耐心確認：詐騙啦！

▲曾婦求助內埔警方。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔一名近7旬曾姓婦人，近日接獲多則自稱「台灣海關」簡訊，聲稱若不配合調查將採取法律措施，讓她驚惶不安，趕緊求助內埔警分局。警方耐心查證後，確認她並無購車或交易紀錄，判定該簡訊為詐騙手法，並再三提醒切勿依指示操作或提供個資。婦人得知真相後放下心中大石，感謝警方協助。

內埔警分局龍泉派出所警員吳尚儒日前備勤時，接獲一位年近70歲的曾姓婦人親自到所請求幫忙。

曾姓婦人表示，近日手機持續收到數則自稱「台灣海關」的簡訊，內容表示若不配合接受調查，將採取法律措施，令她十分緊張不安。員警耐心聆聽後，與她逐一確認，近期並無購買汽車等相關交易紀錄，因此確定該簡訊為不法分子假借海關名義企圖詐騙的訊息，另員警當場再三提醒，日後切勿依照簡訊指示操作或提供個資，她清楚了解為詐騙手法後，終於放下心中大石頭，頻頻對警方致謝。

分局長江世宏表示，詐騙手法不斷翻新，不法分子常冒用政府機關或物流業者名義，以恐嚇手法騙取民眾個資或財物。警方再次呼籲，如接獲不明簡訊或電話，應先冷靜查證，切勿隨意點擊不明連結或提供個人資料，如有疑慮請撥打165反詐騙專線或110，也可就近向派出所員警求證。