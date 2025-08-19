臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌　51人受害損失逾250萬

▲台南刑大專案小組歷經數月跟監，於高雄、台中收網逮捕郭姓嫌犯等4人，起獲贓證物一批。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑事警察大隊追擊網路假網拍詐騙，專案小組歷經數月跟監、蒐證，終於在7、8月間收網行動，分別於高雄、台中持搜索票與拘票展開攻堅，一舉逮捕郭姓主嫌及3名共犯到案，破獲這起造成51名被害人損失逾250萬元的詐騙案件，全案依詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，專案小組自今年1月接獲報案後，隨即調閱電磁紀錄，鎖定嫌犯活動足跡，並在多處進行埋伏蒐證。由於詐團成員行蹤隱匿，常更換藏匿處所，警方前後動員數十名刑警，展開長達數月的監控與跟監行動。直到7月下旬掌握郭嫌在高雄某大樓落腳，8月再追查到台中據點，隨即同步行動，將4名嫌犯拘提到案。

經查，嫌犯利用臉書、IG等平臺的「特定興趣族群」封閉社團，張貼販售洋酒、手機等高價商品訊息，以優惠價格博取信任。當被害人匯款後，嫌犯再以「物流延誤」、「缺貨」等理由拖延，最後人間蒸發。統計共有51人受害，損失金額達新台幣250餘萬元。

據了解，該集團是在臉書及品酒網刊登廣告賣手機及酒誆騙詐財，其中36歲郭姓主嫌、35歲徐姓犯嫌專門以酒品詐騙；31歲彭嫌及30歲黃嫌係以手機詐騙。案經移送台南地檢署，郭、黃2嫌交保，彭、徐2人羈押獲准。警方呼籲被害人出面報案，目前清查有51人被害人，共計新台幣250萬餘元，受騙人數及金額會持續增加，警方仍持續清查帳戶中並追查幕後詐欺集團成員到案中。

台南市刑大大隊長李宏倫提醒，社群網購看似方便，但風險極高，切勿貪便宜受騙，購物應選擇第三方支付保障平臺。他強調，最佳防詐口訣就是「不急、不貪、多查證」，民眾如發現疑似詐騙情形，應立即撥打110或165反詐騙專線尋求協助。