不當工具人！　Z世代發起「安靜蓬勃」新潮流

▲Z世代下班後堅持不回LINE訊息，設定工作與生活的界線。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者葉國吏／綜合報導

面對高壓與過度工作，Z世代不再只是默默擺爛或安靜離職，他們展現的是一種全新的職場態度——「安靜蓬勃」（Quiet Thriving）。根據薪資查詢平台比薪水的最新調查，這群1990年代中期到2010年代後期出生的年輕人，正透過設定界線、追求意義，重新定義職場生存法則。

與傳統形象不同，Z世代並非消極面對工作，而是採取更具策略的方式來應對壓力。網站「比薪水」調查指出，30.4%的受訪者選擇「設定工作與生活界線」來保持心理平衡。像是下班後堅持不回LINE訊息，或選擇兼職、接案模式，這些行動不僅挑戰台灣根深蒂固的長工時文化，也展現了年輕人對自主時間的高度重視。

▲30.4%的Z世代受訪者選擇「設定工作與生活界線」來保持心理平衡。（圖／翻攝比薪水網站，下同）

除了界線，Z世代在工作中的價值觀也有所轉變，43%的受訪者認為「完成有意義的任務」是工作滿足感的主要來源，遠超過「學習新技能」和「確立職涯目標」。

比薪水的分析提到，「安靜蓬勃」是一種不過勞、不怠工的平衡策略，年輕人在惡劣職場環境中透過小改變進行自救。有專家認為，「安靜蓬勃」將不僅是選擇，更可能成為年輕世代唯一的生存方式。

▼43%的Z世代受訪者認為「完成有意義的任務」是工作滿足感的主要來源。