曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾月薪10萬！政院前副執行長陳慧玲涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

▲▼ 行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲及其先生蔡燈財因涉貪，今日遭法院裁定羈押禁見 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲及其先生蔡燈財因涉貪，遭解職並羈押禁見。（圖／翻攝陳慧玲臉書）

記者閔文昱／綜合報導

前行政院南部服務中心副執行長、曾任兩屆澎湖縣議員的陳慧玲，因涉詐領助理費今年6月遭澎湖地檢署聲押禁見，行政院當天也解除其副執行長職務。經過兩個月羈押後，陳慧玲獲准以100萬元交保，並限制住居、禁止出境出海。近期有民眾發現她在澎湖一家全家便利商店擔任門市人員。消息曝光後，陳慧玲也證實，「確實是我。」

交保後，由於需要籌措高額費用並維持日常生活，陳慧玲選擇重返職場。近日有民眾發現，她在澎湖某全家便利商店擔任門市人員，身穿制服服務顧客。陳慧玲受訪時坦言，「在全家服務的確實是我」，並表示重回職場仍有許多要學習的地方，感謝外界關心，會努力服務好每位客人。

▲陳慧玲交保後在超商當店員，重回職場生活。（圖／民眾提供）

▲陳慧玲交保後在超商當店員，重回職場生活。（圖／民眾提供）

陳慧玲曾連任兩屆澎湖縣議員，並擔任地方黨部主委，也曾獲民進黨提名為不分區立委候選人但未當選。2023年接任行政院南部服務中心副執行長，該職位為簡任12至13職等高階文官，每月薪水可達10萬元以上。檢廉調查發現，她在縣議員任內涉嫌詐領助理費，檢方認定犯罪嫌疑重大，依法起訴。

陳慧玲的轉行引起地方熱議。澎湖在地粉絲團「老高漫談臉書專頁」形容她是「堅強的女人」，指出「陳慧玲在議員助理費案受到重大挫折之後，失去了行政院南部服務中心副執行長的光環，今天她穿起全家便利商店的制服，在全家便利店當店員，正面迎向另一階段的人生。」不少顧客認出她後，甚至驚呼「我買了陳慧玲泡的咖啡！」

據了解，陳慧玲雖然家族也經營便利商店加盟店，但她選擇在直營店工作，希望透過自己的努力還清債務並維持生活所需。面對媒體與公眾關注，她表示會低調面對現實，努力在基層崗位學習，重新適應職場生活。

陳慧玲也強調，澎湖工作機會多，超商門市人員缺工情況常見，找到職缺並不困難，但自己仍需時間適應，感謝關心她的民眾，會持續努力服務好每位顧客，平穩度過人生中的這段轉折期。

關鍵字：

貪污案前官員全家店員澎湖轉行

