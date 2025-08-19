「綠動小學堂」種子教師培訓啟航　用桌遊翻轉永續教育

▲國際扶輪3502地區總監張玉斌（致詞者）表示：透過趣味活潑的桌遊，較生硬的再生能源知識傳遞給學生。（圖／耀智創新永續提供）

記者楊淑媛／桃園報導

學桌遊，也能救地球？隨著全球氣候變遷風險攀升，新形態的永續環境教育已刻不容緩。桃園八德陽德扶輪社秉持服務社會的精神，邀請國小教師免費參與「我們只有一個地球—綠動小學堂環境教育種子教師培訓課程」，18日於桃園市南勢國小舉辦首日培訓，並由教育局頒發受訓教師6小時研習時數證明。

未來，接續完成第二階段培訓課程的教師，可獲贈再生能源主題桌遊，直接投入校園教學，帶領更多學童瞭解減碳與再生能源的重要性。國際扶輪3502地區2025-26年度地區總監張玉斌表示：「透過趣味活潑的桌遊，將較生硬的再生能源知識傳遞給學生，是很有效的方式並且能達到寓教於樂的效果，同時希望透過教師培訓，進一步提供最新永續知識與實用的教材，擴大並強化桃園地區的永續能量！」

▲「綠動小學堂」種子教師培訓啟航。（圖／耀智創新永續提供）

而本次師資培訓課程由扶輪基金會全球獎助金贊助，國際扶輪 3502 地區桃園八德陽德扶輪社主辦，耀智創新永續公司執行。國際扶輪 3502 地區總監張玉斌、八德陽德扶輪社社長丁忠信、桃園市教育局科長鍾佳惠、桃園市南勢國小校長許志豪均於課程現場共襄盛舉，一同見證這場兼具教育意義與社會價值的啟動時刻。

▲「綠動小學堂」種子教師培訓課程由扶輪基金會全球獎助金贊助。（圖／耀智創新永續提供）

桃園市教育局科長鍾佳惠表示：該局致力於永續教育發展，這次的教師培訓是集結產、官、學的力量共同傳遞最新的永續知識。聯合國於2015年公布的「2030永續發展目標」(SDGs)包含17項核心目標，但其中第7項「可負擔的潔淨能源」，至今難以在市面上找到專為國小學生編撰的系統化教材。

▲教師於課程中體驗「綠能變富能」桌遊。（圖／耀智創新永續提供）

許多學校雖然感受到全球永續暨能源教育的重要性，想為學童導入相關主題教學，但普遍面臨經費、教材、教具多重匱乏的考驗。為解決上述難題，耀智創新永續公司今年推出新型態解決方案「綠動小學堂」，針對國小中高年級學生打造全新減碳教材內容，並獨家開發「綠能變富能」主題桌遊，遊戲裡以綠電數量作為爭取企業訂單的關鍵籌碼，在競賽過程中生動介紹再生能源知識。全套方案採一站式提供師資、教材、桌遊，為國小學童進行到校教學，試辦過程已獲十數所國小師生熱烈好評，現正尋求更多企業參與推廣，為企業ESG行動開啟嶄新篇章。

▲再生能源趣味桌遊「綠能變富能」。（圖／耀智創新永續提供）

在企業贊助的入校教學之外，為擴大「綠動小學堂」永續施行效益，桃園八德陽德扶輪社則著眼於擴充師資，讓更多教師參與到教學行列中，因此催生出本次環境教育種子教師培訓課程。課程全長 12 小時，內容涵蓋全球永續發展脈絡、台灣再生能源現況、碳議題與減碳策略，以及能源永續教材的教學應用，力求協助教師建構永續知識體系，並獲得兼具教育性和趣味性的「綠能變富能」再生能源主題桌遊。

桃園八德陽德扶輪社丁忠信社長表示：「教育是改變世界的力量，環境教育更是對未來世代的投資。我們希望透過本次培訓課程，為種子教師提供正確永續知識和趣味桌遊教具，成為教師在永續教育路上的堅實後盾，一同協助孩童從小建立永續觀念，成為守護地球的行動者。」