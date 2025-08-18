　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

▲▼忠孝橋男騎士自撞彈飛到汽車道，遭2車撞擊送醫身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼忠孝橋男騎士自撞彈飛到汽車道，遭2車撞擊送醫身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區忠孝橋今（18）日傍晚發生一起死亡車禍，一名機車騎士不明原因自撞分隔島後，整個人彈飛至汽車道，先後遭到一輛福斯廂型車及一輛賓士轎車撞擊。騎士當場失去生命跡象，送醫後仍因傷重宣告不治。目前警方已通知家屬到場以確認騎士身份，並調查詳細肇事原因。

據悉，今日傍晚4時47分，三重區忠孝橋往台北市方向，接近出口處，一名身份待確認的男機車騎士，當時正騎乘機車沿忠孝橋機車道往台北市方向行駛。然而，在行經事故地點時，騎士不明原因突然自撞機車道與汽車道之間的分隔島。

強大的撞擊力道導致男騎士整個人彈飛到一旁的汽車道上，先是遭一輛福斯廂型車撞擊，接著被另一輛賓士車撞上，整個人最後彈回機車道上。警消人員到場時，發現騎士已無呼吸心跳，立即將其送往台大醫院急救。然而，因傷勢過重，騎士在傍晚5時39分仍宣告不治。警方依車號查出車主是29歲男子，但因死者身上沒有證件，目前正聯繫車主家屬到院協助確認身分。詳細的肇事原因與責任歸屬，仍有待警方進一步釐清。

▼忠孝橋撞上男騎士的賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼忠孝橋男騎士自撞彈飛到汽車道，遭2車撞擊送醫身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼忠孝橋撞上男騎士的福斯廂型車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼忠孝橋撞上男騎士的廂型車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
23歲女友當街遭扯衣爆打　原因曝光
侯漢廷爆「快樂宴」猛料　經部：郭智輝已找律師提告
好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照
獨／「最懂事女友」現身永康街　親切寵粉：我記得你
5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭
河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

男騎車左轉遭後方小貨車猛撞　當場噴飛倒地身亡

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

男騎車左轉遭後方小貨車猛撞　當場噴飛倒地身亡

畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

嘉義騎士逆向走快車道！下秒再騎上人行道...就為了倒垃圾

高雄工地出事了！拆到一半「鷹架整排倒」慘況曝　市府勒令停工

快訊／台中某公園驚見男子陳屍樹下　妻手機定位找到人已死亡

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

網傳屏東縣測速桿「大量新設」　警：南州至墾丁實際僅5支

反嗆李正皓小丑、拐瓜劣棗　黃國昌：在打臉會去投公投的賴清德？

央行否認「限貸令」影響都更危老　急喊貸款年增率逾2成

別再靠感覺談戀愛　用Future-Proofing約會法找出能陪你走下去的人

蔣萬安建議賴清德「找童子賢組閣」　黃國昌：卓榮泰先內閣總辭

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

侯漢廷爆「快樂宴」猛料　經部：郭智輝已找律師提告

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

獨家／「最懂事女友」現身永康街　金奈見親切寵粉：我記得你

謝金燕火辣助陣　 性感坐上信大腿

社會熱門新聞

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

快訊／忠孝橋嚴重車禍！29歲騎士無呼吸心跳　警消CPR搶救中

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

上午才出院…吳淑珍「吃水果又昏倒」！現況曝光

更多熱門

相關新聞

即／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士噴快車道遭追撞慘死

即／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士噴快車道遭追撞慘死

忠孝橋連接台北市萬華、大同區與新北市三重區，18日下午4時47分往台北方向機車道發生嚴重車禍！警消獲報趕抵現場，發現一名29歲機車騎士已失去生命跡象，隨即在車道上進行CPR，並將人送醫搶救，稍早人仍因傷勢過重宣告不治。據了解，騎士疑似是因車多發生擦撞，結果噴飛快車道後遭車輛追撞，至於詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

即／台中某公園驚見男子陳屍樹下

即／台中某公園驚見男子陳屍樹下

翁章梁：嘉縣選手移地訓練　編預算租車聘司機載送

翁章梁：嘉縣選手移地訓練　編預算租車聘司機載送

巨大麋鹿突撞擋風玻璃　選美佳麗身亡

巨大麋鹿突撞擋風玻璃　選美佳麗身亡

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

關鍵字：

忠孝橋車禍機車騎士死亡

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

何妤玟脫了「單穿內衣」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面