畫面曝光！男騎士忠孝橋自撞噴快車道　遭賓士2車撞回機車道慘死

▲▼忠孝橋男騎士自撞彈飛到汽車道，遭2車撞擊送醫身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區忠孝橋今（18）日傍晚發生一起死亡車禍，一名機車騎士不明原因自撞分隔島後，整個人彈飛至汽車道，先後遭到一輛福斯廂型車及一輛賓士轎車撞擊。騎士當場失去生命跡象，送醫後仍因傷重宣告不治。目前警方已通知家屬到場以確認騎士身份，並調查詳細肇事原因。

據悉，今日傍晚4時47分，三重區忠孝橋往台北市方向，接近出口處，一名身份待確認的男機車騎士，當時正騎乘機車沿忠孝橋機車道往台北市方向行駛。然而，在行經事故地點時，騎士不明原因突然自撞機車道與汽車道之間的分隔島。

強大的撞擊力道導致男騎士整個人彈飛到一旁的汽車道上，先是遭一輛福斯廂型車撞擊，接著被另一輛賓士車撞上，整個人最後彈回機車道上。警消人員到場時，發現騎士已無呼吸心跳，立即將其送往台大醫院急救。然而，因傷勢過重，騎士在傍晚5時39分仍宣告不治。警方依車號查出車主是29歲男子，但因死者身上沒有證件，目前正聯繫車主家屬到院協助確認身分。詳細的肇事原因與責任歸屬，仍有待警方進一步釐清。

▼忠孝橋撞上男騎士的賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼忠孝橋撞上男騎士的福斯廂型車 。（圖／記者陳以昇翻攝）