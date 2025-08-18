臨時性棧橋搶修完工　玉山主群峰線步道等熱門路線8/19恢復入園

▲玉山主群峰線臨時性棧橋搶修完工，將於19日(二)恢復入園。（圖／翻攝「玉山國家公園」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

中度颱風楊柳日前橫掃台灣，玉山主群峰線54號棧橋遭落石擊中毀損、無法通行，暫時封閉；玉山國家管理處指出，經開口契約廠商全力施工下，在短短3天內即於今天完成臨時性棧橋，玉山主群峰線也將於19日(二)恢復入園，服務廣大山友。

玉管處指出，玉山主群峰線54號棧橋約位於5.5公里處，14日當天遭落石擊中毀損，該處排雲站職員立即至現場勘災並做初步整理；玉山主群峰線步道工程開口契約之設計單位(顏春嘉建築師事務所)及專業廠商(恒熠營造有限公司)，也於隔天15日一早趕至現場勘查及研議。

▲楊柳颱風過境導致玉山主峰線步道約5.5公里處的溪溝棧橋遭落石擊中毀損。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

為使主峰步道早日恢復通行，玉管處即要求廠商依照契約加速著手購置材料，並利用現地附近可用材料，設置臨時性棧橋；廠商伍玉龍亦帶隊全力施工配合，在天候幫忙下，臨時性棧橋目前已完成，讓玉山主群峰線可於明天恢復入園。

園區其他熱門登山路線方面，玉管處表示各管理站職員在當地風雨稍歇後，也偕同原住民夥伴兵分多路進行災後勘查及緊急修復，目前八通關線、南二段線、秀姑巒線、新康山線及瓦拉米步道線等皆已完成簡易整理，亦可於19日同時恢復入園。