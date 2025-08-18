　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《鬼滅之刃》滿12歲才可觀看　家長帶2孩求通融：他們很乖！網罵翻

▲▼《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）

記者施怡妏／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月8日正式上映，迅速成為全台焦點，不過，電影在台灣分級「輔12」，意即「未滿12歲不得觀看」，即使家長陪同也不行。就有到影廳觀影的網友表示，有位爸爸帶兩個未滿12歲的孩子，被禁止進場後，爸爸求工作人員通融，「不會讓你為難啦，他們很乖。」

有網友在Dcard發文，看的是晚上10點半的場次，排隊驗票時，前方有位爸爸帶著兩個小孩，工作人員要求出示證件，因為電影規定觀看年齡須滿12歲，爸爸說「我們看起來像會帶證件嗎？」而且已經購票了，希望工作人員可以通融。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過工作人員強調「這是規定」，希望爸爸可以出示證件，爸爸則說「不會讓你為難啦，他們很乖，不會亂來啦」。一旁的原PO目睹這一切，無奈嘆「有這樣的家長真的丟臉，也正因為這樣，才是讓人家為難。」

▲▼《鬼滅之刃無限城》票房衝到影史第6。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

▲在台灣須滿12歲才能觀看。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）

貼文曝光，網友表示，電影分級是有意義的，「我家小五的都知道她不能去看也就認命了，畢竟斷頭沒死很可怕」、「一直都覺得鬼滅砍頭、爆血，各種爆力點滿，到底為什麼覺得可以給小孩看？以為動畫=卡通是不是啊？恐龍家長」、「本來就是大人取向的動漫」

也有網友遇到類似的情況，「店員請家長出示證件，爸爸求店員通融，店員回：不好意思，如果我們被抓到是要被罰30萬的喔，如果你要幫忙負擔這30萬的話，歡迎進來看。父母一臉尷尬，然後帶小孩離開」。

由於故事會有不少刀劍殺傷的場面，《鬼滅之刃無限城篇》在日本分級PG12，指的是「未滿12歲的兒童觀賞時，需有家長或保護者陪同建議、指導」；但台灣分級輔12，指的是未滿12歲之兒童不得觀賞，家長陪同也不行。

「喜樂時代影城」桃園A19店還發文，「鬼滅就是，未滿12歲不能看！」想帶小孩去看的家長，請出示證件，「網路先訂票的，還偷渡小孩進去？別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場，這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方。不是要刁難，只是希望守住該有的規則。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星昏迷遭電視台人士性侵！江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦
阿基師淡出螢光幕5年！近況曝　寵妻薪水全上繳：不要亂來
意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑
考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人
被辣女友10萬賣了！陸19歲男淪緬甸遭虐險死
快訊／台2線車頭撞爛！　4女送醫
韓國殘忍集中營！3.8萬人慘淪性奴隸　關10年吃餿水650人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

快訊／16縣市豪大雨特報！雨彈升級　雙北大雷雨再炸1小時

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚：下次還要　在地人全笑了

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

Apple Watch「她只用基本功能」太浪費！一票果粉推爆1招：超方便

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

寧夏夜市「這間飲料店」低調崛起！每天排爆了　客驚：送蛋捲禮盒

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

湊不到人？環團822反核晚會臨時喊卡：和上週末遊行合併

中秋燈籠夜遊、電音+踢踏舞！恆春「半島花花生活節」跨國派對

像中毒一樣「狂聞男友腋下」　妹子讚：流汗後是極品！釣一票同好

快訊／16縣市豪大雨特報！雨彈升級　雙北大雷雨再炸1小時

來新竹「她帶衝1地」南韓友狂讚：下次還要　在地人全笑了

台東縣府攜手在地茶品牌　喚醒慵懶的夏末台北城

高雄8處農地慘淪垃圾場！遭亂埋廢棄物　環保局重罰最高1500萬

Epic大勝！澳洲法院裁定蘋果、Google壟斷　App內購30%抽成違法

大谷翔平當指標！甲子園重大改革　吉見一起認為二日流有存在空間

玲玲颱風最快今晚生成　關島熱帶系統周末影響台灣

音樂芳療結合！嘉義民宿「覓光心旅」提供長照者喘息空間

強逼姊向大甲媽下跪懺悔！弟討300萬遺產　出手狂揍嚇壞眾香客

懷孕浪貓突然出現在門口　女餵養發現生出「一窩驚喜包幼貓」

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！　江祖平收求助私訊心疼：該怎麼辦

海巡第二岸巡隊新任隊長布達　副分署長親臨勗勉

【老爸口是心非】女兒送紅包　他嘴上說不要卻藏不住內心的喜悅～

生活熱門新聞

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

夏克立爆「睡女粉射後不理」

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面