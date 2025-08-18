《鬼滅之刃》滿12歲才可觀看　家長帶2孩求通融：他們很乖！網罵翻

▲《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》。（圖／翻攝自@kimetsu_off推特）



記者施怡妏／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月8日正式上映，迅速成為全台焦點，不過，電影在台灣分級「輔12」，意即「未滿12歲不得觀看」，即使家長陪同也不行。就有到影廳觀影的網友表示，有位爸爸帶兩個未滿12歲的孩子，被禁止進場後，爸爸求工作人員通融，「不會讓你為難啦，他們很乖。」

有網友在Dcard發文，看的是晚上10點半的場次，排隊驗票時，前方有位爸爸帶著兩個小孩，工作人員要求出示證件，因為電影規定觀看年齡須滿12歲，爸爸說「我們看起來像會帶證件嗎？」而且已經購票了，希望工作人員可以通融。

不過工作人員強調「這是規定」，希望爸爸可以出示證件，爸爸則說「不會讓你為難啦，他們很乖，不會亂來啦」。一旁的原PO目睹這一切，無奈嘆「有這樣的家長真的丟臉，也正因為這樣，才是讓人家為難。」





▲在台灣須滿12歲才能觀看。（圖／翻攝自X／鬼滅之刃X）



貼文曝光，網友表示，電影分級是有意義的，「我家小五的都知道她不能去看也就認命了，畢竟斷頭沒死很可怕」、「一直都覺得鬼滅砍頭、爆血，各種爆力點滿，到底為什麼覺得可以給小孩看？以為動畫=卡通是不是啊？恐龍家長」、「本來就是大人取向的動漫」

也有網友遇到類似的情況，「店員請家長出示證件，爸爸求店員通融，店員回：不好意思，如果我們被抓到是要被罰30萬的喔，如果你要幫忙負擔這30萬的話，歡迎進來看。父母一臉尷尬，然後帶小孩離開」。

由於故事會有不少刀劍殺傷的場面，《鬼滅之刃無限城篇》在日本分級PG12，指的是「未滿12歲的兒童觀賞時，需有家長或保護者陪同建議、指導」；但台灣分級輔12，指的是未滿12歲之兒童不得觀賞，家長陪同也不行。

「喜樂時代影城」桃園A19店還發文，「鬼滅就是，未滿12歲不能看！」想帶小孩去看的家長，請出示證件，「網路先訂票的，還偷渡小孩進去？別鬧了，我們巡場抓到就是請你出場，這裡是影城，不是幼兒園，更不是你教壞小孩的地方。不是要刁難，只是希望守住該有的規則。」