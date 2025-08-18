三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區疏洪道今（18）日上午發生一起行車糾紛演變成當街圍毆案件，18歲杜姓機車騎士因按喇叭示警切出車道的小客車，惹怒車內3名男子，在停等紅燈時遭3人下車徒手攻擊，造成騎士臉部、手部多處擦挫傷，眼鏡也當場被毀損。警方獲報後，在短短2小時內火速將3名涉案男子查緝到案，全案訊後依聚眾鬥毆、傷害、毀損及恐嚇罪嫌移送偵辦。

▼被害杜姓男子機車視角，左側小客車切出車道 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，今日上午8時許，杜姓男子騎機車要去上班，當時沿疏洪一路，從蘆洲往三重方向行駛。當行經8號越堤道時，發現左前方一輛小客車從內側車道突然外切，杜男見狀立即鳴按喇叭示警，卻引來對方不滿。

雙方在行駛至疏洪一路與疏洪五路（10號越堤道）路口停等紅燈時，小客車內的駕駛54歲潘男與2名乘客48歲童男、43歲廖男突然下車，對杜男一陣拳腳相向，造成杜男臉、手部多處擦挫傷，眼鏡也當場被毀損。事發後，3名犯嫌立即上車逃離現場。

三重警方獲報後到場，但3名滋事男子已離去，受傷的杜男則已由救護車送往醫院。杜男經包紮治療後並無大礙，警方隨後將他接回派出所釐清案情。杜男也對3名犯嫌提出傷害、毀損及恐嚇告訴。

警方調閱周邊監視器畫面，迅速掌握涉案車輛，並鎖定3人身分與行蹤。在案發後不到2小時，將潘男等3人查緝到案。據了解，潘男及童男有毒品前科，廖男則有傷害前科，當時3人共乘小客車要去工地上工，卻在途中發生行車糾紛，還圍毆被害人，訊後依聚眾鬥毆、傷害、毀損及恐嚇罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▼警方循線逮捕3名施暴的工人 。（圖／記者陳以昇翻攝）