社會 社會焦點 保障人權

竊車賊躲警「狂丟大鎖、抹布」闖快速道路　摔車撞斷肋骨被逮

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區今天（16日）警方接獲民眾報案指稱，表示停放在大仁街上的機車遭竊，警方1小時迅速鎖定，在泰山區大科路發現竊嫌行蹤，隨即上前攔截圍捕，但嫌犯卻與警方玩起「障礙賽」，不但沿途對警方拋擲物大鎖、抹布，還騎行至65線快速道路上逃避追捕，最後卻在下閘道口時慘摔，慘被警方逮捕。

▲楊男為了逃避警方追查，竟對尾隨警員丟擲大鎖、抹布，最後下閘道卻自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男為了逃避警方追查，竟對尾隨警員丟擲抹布(紅圈)，企圖阻擋警員視線。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，失竊機車的民眾，昨天（15日）晚間將機車停放於三重大仁街一帶，今天凌晨1時許，有竊盜、毒品前科的47歲楊姓男子，認為有機可趁便以萬用鑰匙開鎖行竊，隨後就在三重、蘆洲及泰山等地亂逛，企圖趁機銷贓販售，今早失主出門用車時，才驚覺機車遭竊，立即撥打110向警方報案機車失竊。

▲楊男為了逃避警方追查，竟對尾隨警員丟擲大鎖、抹布，最後下閘道卻自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男為了逃避警方追查，竟對警員丟擲大鎖，阻攔警方尾隨。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方循線追查，於1小時內鎖定楊男出沒在泰山大科路上，立即前往查緝，沒想到楊男遭攔查時，除了加速逃逸外，沿途丟擲機車大鎖、抹布等物品，企圖阻攔警方攔查，並直接騎上台65線快速道路，試圖擺脫後方尾隨的警員，但楊男在下土城新州路閘道口時，自己卻狠狠慘摔倒地，警員隨之上前將其逮捕。

楊男被帶回警局後，因為摔車受傷不斷哀嚎，警員通知救護人員到場，經檢查楊男身體多處擦、挫傷及肋骨骨折，並且有氣胸情況，目前由警員戒護送往市立三重醫院治療觀察，辯稱是為了找工作代步用，警方不予採信，待楊男康復出院後，將依竊盜、贓物、公共危險、妨害公務等罪，移送新北地檢署偵辦。

▲楊男為了逃避警方追查，竟對尾隨警員丟擲大鎖、抹布，最後下閘道卻自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊男為了逃避警方追查，竟對尾隨警員丟擲大鎖、抹布，最後下閘道卻自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

08/15 全台詐欺最新數據

