年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

▲原PO發現，鄉下務農年輕人很多都娶外配。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

一名女網友表示，她發現不少鄉下農家年輕男都選擇娶外配，好奇背後原因之餘，原PO進一步透露，其實她也是與另一半栽種水果，「一批作物幾10萬在賺」，只要累一、兩個月還是值得的。文章引發熱議，「嫁過去要幫忙務農，我想台女100個裡面有99個不要」、「很多女生沒打算嫁人！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》開頭便先發問，「到底，娶越南新娘是風行嗎？」嫁入農家的她發現，不少30多歲年輕人待在鄉下務農，「時間久了，都娶外配多」，讓她好奇背後原因，「是少接觸都市女孩嗎？還是台灣女孩看不上農家男孩？」

原PO進一步透露，她辭掉上班族工作，一起幫老公務農，也累到想去都市生活，但在另一半的堅持下，選擇分家栽種高經濟水果，熟悉務農工作後，果然得到豐收的成果，「一批作物幾10萬在賺，只要一、兩個月的時間，發現累也值得。」

最後，原PO曝自己看法，「誰不愛錢，愛錢都是靠自己賺的，農家男孩，只要愛你愛家，再辛苦做都值得的！」

底下網友熱議，「只要條件之一是嫁過去要幫忙務農，我想台女100個裡面有99個不要」、「很多女生沒打算嫁人！還有，因為女生變少了，以後還會更少，兒子升國小三年級，一共有三班，每班男生17-18人，女生每班只有10人」、「務農很累的，除非愛到死去活來，不然一個都市女孩很多連家務都很少做了，你要她去務農！每天看到蟲、蜜蜂、蛇一直尖叫」、「1.生活圈太小、2.思維比較封建、3.都市女生比較有主見」。

還有人分享，「其實還好啦，不是農家的問題，身邊有做務農的，另一伴也是都市人嫁到鄉下學歷跟薪水也很不錯」。