35歲陸網紅醫師淋巴癌過世　她生前嘆：從未想過自己會變患者

▲黃丹丹為北京大學首鋼醫院腫瘤科醫師。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

北京大學首鋼醫院腫瘤科35歲的黃丹丹醫生15日因淋巴癌過世。黃丹丹的丈夫發布訃告證實此事並表示，丹丹生前醫治了超過2500名惡性腫瘤患者，她從未想過有一天自己會變成患者。黃丹丹患癌後，樂觀地在社群平台上，分享抗癌過程，擁有一票粉絲，相關消息也令不少網友十分感慨。

據《九派新聞》報導，訃告顯示，17日上午11時，在八寶山殯儀館菊廳舉行告別儀式。今年2月，黃丹丹開始更新帳號「正能量火箭丹」，分享自己治療淋巴瘤的經歷和感受，希望能將自己積極樂觀的心態，傳遞給其他患者，並科普科學規範抗癌的方法。

▲黃丹丹年僅35歲。（圖／翻攝自微博）

黃丹丹曾在自己的抗癌日記裡寫道，「身為腫瘤科醫生，我從未想到自己，會成為病人，這段艱難的發病經過，和自我療癒的故事，揭示了生命中的意外與堅韌，癌症不可怕，無知才可怕。」

黃丹丹的丈夫上月透露，當時妻子非常不舒服，「我愛人在休息，她現在在CAR-T治療中，最近她副反應很重。」8月5日上午，黃丹丹表示，「最近神經痛特別嚴重，要等這個難關過去。」

▲黃丹丹生前治療的模樣。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，黃丹丹為北京大學首鋼醫院腫瘤內科主治醫師，北京大學腫瘤學博士，2023年12月確診瀰漫性大B細胞淋巴瘤IV期（晚期），伴隨腦轉移、骨髓轉移。

她最後一部影片上傳於7月10日，並在影片中藉著微弱的體力表示，「大家…記得體檢別等到像我這樣……。」相關消息令網友們直呼，「黃醫師太年輕了，怎麼就這樣走了呢」、「太可惜了，一路好走」。