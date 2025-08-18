　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

職場Z實力！竹市府攜手網紅名人　助青年實現新媒體夢想職涯

▲職場Z實力」協助青年瞭解Z世代的自媒體職場樣貌。（圖／新竹市政府提供）

▲職場Z實力」協助青年瞭解Z世代的自媒體職場樣貌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府主辦的「職場Z實力」青年職涯夢想實踐營系列活動，即日起開放報名，額滿為止！即將於9月14日、10月18日辦理的兩場「Z實力創新講座」，以及10月14日、15日兩天一夜的「職場Z實力夢想實踐營」，將聚焦新媒體、自媒體等非典型產業，並邀請多位高人氣創作者分享實務經驗與職涯歷程，協助青年瞭解Z世代的自媒體職場樣貌。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊延續市長高虹安的「青年活力」施政策略，整合公私資源打造多元友善的職涯環境，協助青年安心探索、勇敢逐夢。今年市府推出「青年三創」青年政策，深化「青年創意」、「青年創業」、「青年創造」三大主題，鼓勵青年朋友以創新的眼光與務實的行動拓展職涯視野。「職場Z實力」活動不只是營隊與講座，更是一場職涯預演，讓青年能從實務中學習新知、連結產業並找到自我定位。

勞青處表示，「職場Z實力夢想實踐營」講師陣容堅強，由主持人靖雯帶領全場節奏；短影音達人洪維尼，分享新媒體創作職涯模式、業配拍攝等；廣播金鐘得主曾止妤，暢談廣播到Podcast的創作經歷；職涯心理創作者茜珊，則講述個人的非典型職涯路徑分析，協助青年從內而外建立職場實力。

勞青處說明，營隊特別邀請人氣創作者「超認真少年－阿仔師」，分享從傳統工業到斜槓自媒體的轉型故事，透過真誠創作開啟多元職涯的心路歷程，提供未來的媒體新生代實用建議與鼓勵。營隊也安排「新媒體職場體驗活動」及「業配爭奪競賽」，邀請新媒體經紀公司VS MEDIA總監劉驊，帶領學員藉由競賽模擬業配接案，讓學員體驗新媒體產業競爭與業配合作的要領。

青發中心表示，除了營隊活動外，還包括兩場「青年創新職涯講座」，洞悉非典型產業的從業之路，邀請跨界藝人黃豪平、職業運動展演型網紅楊曉帆與比熊，分享個人風格經營、擴展商業合作與自我職涯探索歷程。市府期盼透過講座，讓青年踏入非典型職場時，能更快熟悉並找到自我目標與定位，踏實地走向理想職涯。

勞青處補充，「職場Z實力」營隊及講座自即日起開放報名（報名連結：https://linktr.ee/114HCYouthDream），名額有限，額滿為止！歡迎對影音創作、自媒體等非典型職涯有興趣的青年把握機會，踴躍參與。更多青年活動及資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu)。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲男童獨活原因！　外公、女山友捨命保護他
女載大16歲男自撞雙亡　家屬認屍悲曝：不知對方是誰
勞動部奉旨給飯？　凌濤爆「零日攻擊」導演獲就安基金2872萬
快訊／金鍾國親口報喜：我要結婚了！　很慶幸對吧
金鍾國愛妻身份曝光！　為她砸1.55億購豪宅
蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！2至12歲可領、全年無
陳佩琪淚崩了！　喊要拿柯文哲相片到天安門
金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！　錄影現場報喜
快訊／涉貪後半年沒見母！　林岱樺拜天公：堅定選下去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馬偕醫大辦小小醫學營　70童探索人體構造喊有趣

南投縣推網路e櫃檯抽好禮　9/30前線上申辦即可參加、10/1開獎

台南善化興華市地重劃開工　黃偉哲：三贏模式帶動地方發展

員和合作共居三周年成果論壇登場！

台南電動車充電第二批9處16席啟用　黃偉哲：打造綠色運輸城市

職場Z實力！竹市府攜手網紅名人　助青年實現新媒體夢想職涯

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

馬偕醫大辦小小醫學營　70童探索人體構造喊有趣

南投縣推網路e櫃檯抽好禮　9/30前線上申辦即可參加、10/1開獎

台南善化興華市地重劃開工　黃偉哲：三贏模式帶動地方發展

員和合作共居三周年成果論壇登場！

台南電動車充電第二批9處16席啟用　黃偉哲：打造綠色運輸城市

職場Z實力！竹市府攜手網紅名人　助青年實現新媒體夢想職涯

千萬文物失竊後又延宕3年重修　台南元和宮改選信徒控程序不公

桃園蓮花季圓滿落幕　為期7周突破百萬人次造訪

首開先例！2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈攜手簽署合作備忘錄

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

統一獅「良緣神助宮」主題日浪漫登場　劉品言、連晨翔甜蜜開球分享喜訊

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

倫敦女孩穿搭指南！Burberry全新時髦形象照　貝殼色風衣、絎縫手袋曝光

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

Google Chrome收購戰升溫　OpenAI執行長：不會錯過這次機會

久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

金鐘國突報喜《RM》全員「以為在整人」　朴明秀神回：幹嘛這麼累結婚

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池　壽命更長、減少維護成本　

潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

地方熱門新聞

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

嘉義縣80歲老夫妻驚傳雙亡！

高雄2米天坑原因出爐　市府明開挖

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場黃偉哲盼中華隊旗開得勝

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈簽署合作備忘錄

台南電動車充電第二批9處16席啟用打造綠色運輸城市

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

日籍夫妻護照掉了嚇壞！警1hr神救回

員和合作共居三周年成果論壇登場

環境部「災後復原南部辦公室」嘉義揭牌　

桃園景福宮開漳聖王神轎　首度進駐臺北車站

拒絕用肺發電！台南永康百位民眾熱烈回應健康與能源講座

守住部落最後1%　小米與紅藜重生計畫盼喚回文化根基

更多熱門

相關新聞

竹市表揚職業安全衛生輔導績優志工

竹市表揚職業安全衛生輔導績優志工

新竹市政府今(111)年表揚職業安全衛生專業志工陳冠霖、黃正裕及曾文釗等3人，市府感謝志工群多年來將職業安全衛生種子散播至各職場，表現優異，也呼籲更多熱血的專業志工投入輔導團，協助打造勞工零職災的幸福城市。

關鍵字：

新竹市勞

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面