職場Z實力！竹市府攜手網紅名人　助青年實現新媒體夢想職涯

職場Z實力」協助青年瞭解Z世代的自媒體職場樣貌。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府主辦的「職場Z實力」青年職涯夢想實踐營系列活動，即日起開放報名，額滿為止！即將於9月14日、10月18日辦理的兩場「Z實力創新講座」，以及10月14日、15日兩天一夜的「職場Z實力夢想實踐營」，將聚焦新媒體、自媒體等非典型產業，並邀請多位高人氣創作者分享實務經驗與職涯歷程，協助青年瞭解Z世代的自媒體職場樣貌。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊延續市長高虹安的「青年活力」施政策略，整合公私資源打造多元友善的職涯環境，協助青年安心探索、勇敢逐夢。今年市府推出「青年三創」青年政策，深化「青年創意」、「青年創業」、「青年創造」三大主題，鼓勵青年朋友以創新的眼光與務實的行動拓展職涯視野。「職場Z實力」活動不只是營隊與講座，更是一場職涯預演，讓青年能從實務中學習新知、連結產業並找到自我定位。

勞青處表示，「職場Z實力夢想實踐營」講師陣容堅強，由主持人靖雯帶領全場節奏；短影音達人洪維尼，分享新媒體創作職涯模式、業配拍攝等；廣播金鐘得主曾止妤，暢談廣播到Podcast的創作經歷；職涯心理創作者茜珊，則講述個人的非典型職涯路徑分析，協助青年從內而外建立職場實力。

勞青處說明，營隊特別邀請人氣創作者「超認真少年－阿仔師」，分享從傳統工業到斜槓自媒體的轉型故事，透過真誠創作開啟多元職涯的心路歷程，提供未來的媒體新生代實用建議與鼓勵。營隊也安排「新媒體職場體驗活動」及「業配爭奪競賽」，邀請新媒體經紀公司VS MEDIA總監劉驊，帶領學員藉由競賽模擬業配接案，讓學員體驗新媒體產業競爭與業配合作的要領。

青發中心表示，除了營隊活動外，還包括兩場「青年創新職涯講座」，洞悉非典型產業的從業之路，邀請跨界藝人黃豪平、職業運動展演型網紅楊曉帆與比熊，分享個人風格經營、擴展商業合作與自我職涯探索歷程。市府期盼透過講座，讓青年踏入非典型職場時，能更快熟悉並找到自我目標與定位，踏實地走向理想職涯。

勞青處補充，「職場Z實力」營隊及講座自即日起開放報名（報名連結：https://linktr.ee/114HCYouthDream），名額有限，額滿為止！歡迎對影音創作、自媒體等非典型職涯有興趣的青年把握機會，踴躍參與。更多青年活動及資訊，請追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu)。