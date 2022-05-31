竹市表揚職業安全衛生輔導績優志工　籲更多新血加入

▲勞工處黃錦源處長頒發陳冠霖獎狀。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(111)年表揚職業安全衛生專業志工陳冠霖、黃正裕及曾文釗等3人，市府感謝志工群多年來將職業安全衛生種子散播至各職場，表現優異，也呼籲更多熱血的專業志工投入輔導團，協助打造勞工零職災的幸福城市。

志工陳冠霖原非科班出身，民國100年時，陳母在工廠操作沖床機台時不慎壓斷手指，成為職災家屬的他，開始投入職業安全衛生的領域，了解工作場所的各種危害，以及如何防災。103年他考上職業安全衛生管理員，106年開始在縣市政府擔任職業安全衛生輔導員，107年憑藉高中學歷加上甲級衛生管理師2年經驗攻讀碩士， 108年即以移動式起重機防止翻覆監測裝置之研究，完成畢業論文，同年又考上安全管理師，110年更取得起重機防翻覆監測裝置之專利。陳冠霖提到，去年輔導一家大賣場時剛好在裝修中，經過他點出原有設計的裝修作業風險後，業者立刻接受建議改變施工方式，讓他很感動。

志工黃正裕主要輔導對象是營造業，他表示，到過工地現場輔導解說後，工地主任大多很配合，甚至會主動回報改善狀況。志工曾文釗說，過去的工地主任常常趕工，較重視進度，現在大多都了解職業安全的重要性，安全確保了、進度才出的來。

勞工處長黃錦源肯定職業安全衛生輔導團的成效，對中小企業是最實質的幫助，希望更多專業熱血的志工加入本市輔導團，志工的安全衛生專業及廠務經驗，能提供務實的防災資訊及方法，協助改善工作環境。他說明將持續爭取勞動部「補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫｣經費補助，維持輔導團運作，協助提升中小企業的安全衛生自主管理水準。

勞工處說明，今年輔導團也投入本市重要的公共工程，到市府大型公共建設進行輔導，督促施工廠商務必做好職業安全衛生事宜。因疫情影響，原五一模範勞工公開表揚活動改為設置拍照留念區，邀請志工陳冠霖、黃正裕及曾文釗分別至本市身障者就業綜合大樓大廳大型拍照留念區頒獎。

為輔導100人以下之中小企業（工廠或工地）改善職業安全衛生設備、措施，勞工處成立輔導團，招募對職業安全衛生工作具有服務熱忱，且具專業背景者，加入輔導志工的行列，意者請電洽03-5324900分機207莊先生。