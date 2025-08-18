除濕比冷房更省電？　日本空調廠商解答

▲冷氣 。（圖／取自免費圖庫PhotoAC）



記者張靖榕／綜合報導

冷氣除了「冷房」功能外，多數機種也有「除濕」模式，不少人會疑惑，除濕如果也能讓房間更涼，那開哪一種更省電？對此，日本空調大廠大金工業的專家說明了兩者差異與正確使用方式。

首先，冷房的主要功能是降低室內「溫度」，而除濕則是降低室內「濕度」。因此，如果希望讓房間變涼，應選擇冷房；若是感覺潮濕難受，則適合使用除濕。雖然在除濕運轉過程中，室內也會出現溫度下降的情況，但這並非主要目的。

至於電費消耗，專家指出，由於冷房與除濕的目的不同，很難直接比較哪個「更省」。實際耗電量取決於設定的溫度、濕度、使用環境以及冷氣機種，因此沒有絕對答案。最有效率的方法是根據需求靈活切換，想要涼快時就用冷房，想要乾爽時就用除濕。

另外，若要高效率地讓房間降溫，冷氣的風向最好調整成「水平」。這樣能避免冷空氣集中在下方造成上下溫差，導致機器誤判「尚未達到設定溫度」而持續送風，進一步增加耗電。專家也建議，搭配電風扇或空氣清淨機使用，可幫助空氣循環，讓降溫效果更快、更省電。｜



此外也有日本空調廠商指出，冷房功能與除濕功能雖然都能緩解暑熱，但目的與順序都不同，熱中症風險的指標「暑熱指數」是由氣溫、濕度及日照強度計算，其中濕度占比很大，因此感覺悶熱潮濕時，可優先開啟除濕，待濕度降低後再切換冷房，進一步降溫。專家強調，靈活切換模式，依環境狀況決定先後，才是兼顧舒適與省電的最佳方式。