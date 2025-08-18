　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠不舒服　官方回應了

有大陸網友上網抱怨搭高鐵隔壁男子200公斤，害他一路被擠到很不舒服，拍照PO網後引發熱議，官方回應「建議現場協商換座」。（圖／翻攝自微博／經視直播）

▲原PO抱怨搭高鐵隔壁坐了一名200公斤男子，害他一路被擠到很不舒服。（圖／翻攝自微博／經視直播）

圖文／CTWANT

一般人搭乘大眾交通運輸工具，除非有親友同行，否則一個人搭車時通常會與陌生人坐一起。近日有大陸民眾上網抱怨，他搭乘高鐵時隔壁坐了一名目測體重約200公斤的男子，導致自己難以正常就座，質疑官方售票沒考慮乘客體型差異，讓他感受很差。事後官方表示，建議乘客當場提出問題，會幫忙協商換座。

綜合陸媒報導，日前一名大陸網友在社群上抱怨，表示他搭乘高鐵時隔壁坐了一名體型碩大的男乘客，目測體重約200公斤，「因鄰座體型佔據空間，害我難以正常使用座位。」原PO透露自己買的是比一般票再貴一點的票，認為官方販售這方案的票，應考量乘客體型等因素。

貼文一出立刻在陸網引發熱議，更勾起不少人共鳴，像是買3人座中間的位置，結果被左右體型較寬的乘客擠；或是有鄰座占用到自己座位的空間，導致自己無法正常乘坐。但有些人持不同看法，建議搭車遇到問題可以跟列車乘務員反映，因為體型較大的乘客也有權搭乘大眾交通工具。

有陸媒以乘客身分向大陸鐵路客服詢問，工作人員回應，若在列車上遇到鄰座體型較大導致感到壅擠，可以在第一時間向列車乘務員反映，會幫忙協商調換座位，因為乘務員能通過系統隨時查看有無多餘的座位；但遇到列車客滿，可能暫時無法調換，只能請乘客忍耐一下。

至於大陸高鐵官方是否能避免體型差異大的乘客相鄰就座，客服則表示，「目前購票系統按身分證號碼分配座位，無法提前知悉乘客體型，暫時無針對性改進辦法。」

延伸閱讀
15歲少年數十刀砍死「醫師爸」　爽玩1天才自首：我殺了我爸
女兒生病！粗心爸「帶兒看醫生」　打給老婆問病情才知帶錯人
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金曲男星癌症復發　緊急動刀
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內
「仙塔律師」正式拍片回擊了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠不舒服　官方回應了

外送員撿到「血書枕頭」報警救了她！陸女曝受困30小時自救全程

飲料店開幕當天「天花板崩塌」！陸17歲少年遭砸慘死

陸發佈2024年美國人權報告　 揭「美式人權」異化為政治秀場道具

陸各地又40℃！　三伏天「末伏」階段：中東部未來7天大範圍高溫

不合格行動電源「沒收」後去哪？　　陸囂張二手平台：貨源來自機場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【膽顫心驚】永和驚見嬰兒「站」在機車椅墊上！　搖晃驚險畫面路人看傻

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠不舒服　官方回應了

外送員撿到「血書枕頭」報警救了她！陸女曝受困30小時自救全程

飲料店開幕當天「天花板崩塌」！陸17歲少年遭砸慘死

陸發佈2024年美國人權報告　 揭「美式人權」異化為政治秀場道具

陸各地又40℃！　三伏天「末伏」階段：中東部未來7天大範圍高溫

不合格行動電源「沒收」後去哪？　　陸囂張二手平台：貨源來自機場

影／1.36億人看過！他冒死拍中國娃娃　日軍懸賞15萬美金追殺令　

男模「1動作」挨批辱華！全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉、撤照

陸機器人產業大噴發！核心部件國產化率超70%　產業規模達379億元

無印良品結束在陸多家門店　原因：部分商圈面對人流下降的挑戰

歐洲領袖陪澤倫斯基訪美「情況前所未見」　美俄峰會後他們緊張了

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠不舒服　官方回應了

川普特使曝重大突破　普丁同意美歐給烏克蘭「類北約」保護傘

外送員撿到「血書枕頭」報警救了她！陸女曝受困30小時自救全程

嘉義老夫妻陳屍住家！丈夫長期心臟病　妻子罹患失智症

慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略　百年肉舖白香腸+蝴蝶餅必吃

飲料店開幕當天「天花板崩塌」！陸17歲少年遭砸慘死

軍公教「加薪2方案」出爐本周拍板　普發一萬等3因素成變數

星二代10大話題人物大洗牌！　歐陽家三姊妹她聲量最高

《鬼滅之刃》累積票房破三億！動員百萬人、狂刷五紀錄挑戰歷史

【膽顫心驚】永和驚見嬰兒「站」在機車椅墊上！　搖晃驚險畫面路人看傻

大陸熱門新聞

飲料店天花板崩塌　陸17歲少年遭砸慘死

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

外送員撿到「血書枕頭」救了她！陸女曝自救過程

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

半導體企業「關閉深圳廠」　近千員工受影

玩家提告《王者榮耀》：故意匹配弱隊友

陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　

八旬翁深山走失　狗守護直至獲救

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠了

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸

男模「1動作」全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉

44億大師失蹤！嫩妻爆聯手情夫盜賣作品

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面