搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠不舒服　官方回應了

一般人搭乘大眾交通運輸工具，除非有親友同行，否則一個人搭車時通常會與陌生人坐一起。近日有大陸民眾上網抱怨，他搭乘高鐵時隔壁坐了一名目測體重約200公斤的男子，導致自己難以正常就座，質疑官方售票沒考慮乘客體型差異，讓他感受很差。事後官方表示，建議乘客當場提出問題，會幫忙協商換座。

綜合陸媒報導，日前一名大陸網友在社群上抱怨，表示他搭乘高鐵時隔壁坐了一名體型碩大的男乘客，目測體重約200公斤，「因鄰座體型佔據空間，害我難以正常使用座位。」原PO透露自己買的是比一般票再貴一點的票，認為官方販售這方案的票，應考量乘客體型等因素。

貼文一出立刻在陸網引發熱議，更勾起不少人共鳴，像是買3人座中間的位置，結果被左右體型較寬的乘客擠；或是有鄰座占用到自己座位的空間，導致自己無法正常乘坐。但有些人持不同看法，建議搭車遇到問題可以跟列車乘務員反映，因為體型較大的乘客也有權搭乘大眾交通工具。

有陸媒以乘客身分向大陸鐵路客服詢問，工作人員回應，若在列車上遇到鄰座體型較大導致感到壅擠，可以在第一時間向列車乘務員反映，會幫忙協商調換座位，因為乘務員能通過系統隨時查看有無多餘的座位；但遇到列車客滿，可能暫時無法調換，只能請乘客忍耐一下。

至於大陸高鐵官方是否能避免體型差異大的乘客相鄰就座，客服則表示，「目前購票系統按身分證號碼分配座位，無法提前知悉乘客體型，暫時無針對性改進辦法。」

